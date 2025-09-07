ग्रेटर नोएडा में मोबाइल स्नैचिंग, ग्रामीणों ने बदमाश को रंगे हाथ पकड़ा, 16 फोन बरामद

ग्रेटर नोएडा के लखनावली गांव में शुक्रवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार दो बदमाशों ने एक कंपनीकर्मी का मोबाइल छीन लिया. घटना डीएम आवास के पास हुई. पीड़ित निखिल ने शोर मचाकर ग्रामीणों को सूचना दी. ग्रामीणों की सतर्कता और साहस ने पूरे मामले का रुख बदल दिया.

दरअसल, करीब रात 8:30 बजे जब निखिल टहलते हुए डीएम आवास के पास पहुंचे, तभी पीछे से आए बाइक सवार बदमाश उनका मोबाइल छीनकर फरार हो गए. पीड़ित ने तुरंत परिजनों और ग्रामीणों को जानकारी दी. परिवारजन और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और डायल-112 पर पुलिस को कॉल किया. ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद वह करीब आधे घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची.

इसी बीच बदमाश दोबारा उसी रास्ते से लौटे. पीड़ित ने उन्हें पहचान लिया और शोर मचाया. ग्रामीणों ने घेराबंदी कर बाइक को रोक लिया. इस दौरान एक आरोपी मौके से भागने में सफल हो गया, जबकि बाइक चला रहा बदमाश ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया. गुस्साए ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई की. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी की पिटाई के बाद उसके कपड़े फट गए थे.

ग्रामीणों ने पकड़े गए आरोपी की तलाशी ली तो उसके पास से 16 मोबाइल बरामद हुए. बरामद मोबाइल और बाइक को ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दिया. ग्रामीणों का कहना है कि सूरजपुर थाने की दूरी घटना स्थल से महज एक किलोमीटर है, इसके बावजूद पुलिस का देर से पहुंचना गंभीर लापरवाही है.

सूचना पाकर पुलिस ने आरोपी फुरकान को गिरफ्तार कर लिया. सूरजपुर कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि बरामद मोबाइल और बाइक पुलिस कब्जे में ले चुकी है. फरार बदमाश की तलाश में टीम गठित की गई है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

