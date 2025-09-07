scorecardresearch
 

Feedback

ग्रेटर नोएडा में मोबाइल स्नैचिंग, ग्रामीणों ने बदमाश को रंगे हाथ पकड़ा, 16 फोन बरामद

ग्रेटर नोएडा के लखनावली गांव में शुक्रवार रात दो बदमाशों ने कंपनीकर्मी से मोबाइल छीन लिया. ग्रामीणों ने पीछा कर एक आरोपी फुरकान को पकड़ लिया और उसकी धुनाई कर दी. तलाशी में 16 मोबाइल बरामद हुए. दूसरा आरोपी फरार हो गया. पुलिस की देरी से नाराज ग्रामीणों ने वीडियो और तस्वीरें वायरल कर दीं. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
पुलिस पर देर से पहुंचने का आरोप.(Photo: Arun Tyagi/ITG)
पुलिस पर देर से पहुंचने का आरोप.(Photo: Arun Tyagi/ITG)

ग्रेटर नोएडा के लखनावली गांव में शुक्रवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार दो बदमाशों ने एक कंपनीकर्मी का मोबाइल छीन लिया. घटना डीएम आवास के पास हुई. पीड़ित निखिल ने शोर मचाकर ग्रामीणों को सूचना दी. ग्रामीणों की सतर्कता और साहस ने पूरे मामले का रुख बदल दिया.

दरअसल, करीब रात 8:30 बजे जब निखिल टहलते हुए डीएम आवास के पास पहुंचे, तभी पीछे से आए बाइक सवार बदमाश उनका मोबाइल छीनकर फरार हो गए. पीड़ित ने तुरंत परिजनों और ग्रामीणों को जानकारी दी. परिवारजन और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और डायल-112 पर पुलिस को कॉल किया. ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद वह करीब आधे घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची.

यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा: दहेज हत्या के आरोप में पति और सास गिरफ्तार, गला दबाकर की थी हत्या

सम्बंधित ख़बरें

nikki bhati case
Apradh Ka Jahan: सबूत, सीसीटीवी और कंचन के बयान, कब सामने आएगा निक्की की मौत का सच? 
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगा जाम.(Photo:Screengrab)
Noida में आफत की बारिश... एक्सप्रेस-वे पर लगा भीषण जाम, दफ्तर से घर लौटने वाले लोग परेशान 
हत्या, आत्महत्या या सिलेंडर ब्लास्ट? अब भी निक्की की मौत का सच तलाश रही है पुलिस 
Greater Noida Nikki Bhati Murder Case
न सवाल सुलझ रहे, न मर्डर की गुत्थी... आखिर क्या हुआ था निक्की के आखिरी 30 घंटों में? 
Incident: The mystery of Nikkis death deepens, statements from the son, questions from the sister.
बहन के बयान, बेटे का आरोप और CCTV फुटेज...निक्की की मौत का सच क्या?  

इसी बीच बदमाश दोबारा उसी रास्ते से लौटे. पीड़ित ने उन्हें पहचान लिया और शोर मचाया. ग्रामीणों ने घेराबंदी कर बाइक को रोक लिया. इस दौरान एक आरोपी मौके से भागने में सफल हो गया, जबकि बाइक चला रहा बदमाश ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया. गुस्साए ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई की. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी की पिटाई के बाद उसके कपड़े फट गए थे.

Advertisement

ग्रामीणों ने पकड़े गए आरोपी की तलाशी ली तो उसके पास से 16 मोबाइल बरामद हुए. बरामद मोबाइल और बाइक को ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दिया. ग्रामीणों का कहना है कि सूरजपुर थाने की दूरी घटना स्थल से महज एक किलोमीटर है, इसके बावजूद पुलिस का देर से पहुंचना गंभीर लापरवाही है.

देखें वीडियो...

सूचना पाकर पुलिस ने आरोपी फुरकान को गिरफ्तार कर लिया. सूरजपुर कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि बरामद मोबाइल और बाइक पुलिस कब्जे में ले चुकी है. फरार बदमाश की तलाश में टीम गठित की गई है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement