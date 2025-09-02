ग्रेटर नोएडा: दहेज हत्या के आरोप में पति और सास गिरफ्तार, गला दबाकर की थी हत्या

ग्रेटर नोएडा के थाना दनकौर क्षेत्र के मकनपुर बांगर गांव में हुई दहेज हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. घटना के चार दिन बाद पुलिस ने आरोपी पति और सास को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.

मृतका के भाई शाहरुख, जो नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र के बदोली बांगर गांव के निवासी हैं, उसने केस दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी बहन सन्नो (23) की शादी करीब सवा दो वर्ष पहले मकनपुर बांगर गांव निवासी आमिर उर्फ कपिल से हुई थी. आरोप है कि शादी में दिए गए दहेज से ससुराल पक्ष खुश नहीं था और शादी के बाद से ही सन्नो को परेशान किया जा रहा था.

दहेज के लिए 23 साल की विवाहिता का मर्डर

शाहरुख ने आरोप लगाया कि 24 अगस्त की रात को पति आमिर उर्फ कपिल और परिवार के अन्य लोगों ने सन्नो की गला दबाकर हत्या कर दी. घटना की जानकारी होते ही उन्होंने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया था.

इस मामले में मृतका के भाई ने पति, सास जन्नत समेत सात ससुरालियों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया. इसके आधार पर पुलिस ने पति और सास को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया.

Advertisement

पुलिस ने आरोपी पति और सास को किया गिरफ्तार

दनकौर कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है. सभी को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.

---- समाप्त ----