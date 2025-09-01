'पूजा पाल को विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन...', शिवपाल यादव की नसीहत

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले पहुंचे सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने विधायक पूजा पाल को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पूजा पाल को विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, जो उन्होंने अभी तक नहीं दिया है. शिवपाल ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में अगर कोई विधायक जीत जाता है, तो उसे अनुशासन बनाए रखना होता है. अनुशासन तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन होता है.

आपको बता दें कि बीते दिनों समाजवादी पार्टी द्वारा चायल सीट से विधायक पूजा पाल को निष्कासित कर दिया गया था. क्योंकि, उन्होंने सीएम योगी की विधानसभा में जमकर बड़ाई की थी. सपा के मुताबिक, इससे पहले भी पार्टी वो लाइन से हटकर काम करती आई थीं. ऐसे में अखिलेश यादव ने उनपर एक्शन ले लिया.

हालांकि, पूजा पाल पर शिवपाल का यह पहला हमला नहीं है. 15 अगस्त को इटावा पहुंचने पर शिवपाल ने कहा था कि पूजा पाल का हश्र बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जैसा होगा और अब वह फिर कभी विधायक नहीं बन पाएंगी.

मालूम हो कि पूजा पाल पूर्व विधायक राजू पाल की पत्नी हैं. राजू पाल की 2005 में हत्या कर दी गई थी. इसके बाद पूजा पाल ने राजनीति में कदम रखा और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा. फिर वह सपा में शामिल हो गईं. 2022 के विधानसभा चुनाव में चायल सीट से विधायक चुनी गईं.

लेकिन पिछले कुछ समय से वह पार्टी लाइन से अलग बयान दे रही थीं, जिसके चलते उन्हें सपा से बाहर कर दिया गया. उन्होंने राज्यसभा चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग की थी. अब वह बीजेपी नेताओं के करीब नजर आ रही हैं. चर्चा है कि वो जल्द बीजेपी में शामिल हो सकती हैं. हालांकि, इसको लेकर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है.

---- समाप्त ----