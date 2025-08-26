'ओह माय गॉड, वाह ताज...', ताजमहल को देख बोलीं मिस टीन इंटरनेशनल की 24 सुंदरियां

उत्तर प्रदेश के आगरा में मंगलवार को मिस टीन इंटरनेशनल 2025 प्रतियोगिता की फाइनलिस्ट सुंदरियों ने ताजमहल का दीदार किया. यह प्रतियोगिता अपने अंतिम चरण में है और भारत इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है. ग्रैंड फिनाले 31 अगस्त को जयपुर में आयोजित होगा.

मिस टीन इंटरनेशनल की 24 फाइनलिस्ट सुंदरियां विभिन्न देशों से आगरा पहुंची. इनमें कनाडा, बोत्सवाना, कोलंबिया, क्यूबा, डोमिनिक रिपब्लिक, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान, मैक्सिको, नामीबिया, नीदरलैंड, पैराग्वे, पेरू, फिलीपींस, प्यूर्टो रिको, रोमानिया, स्पेन, श्रीलंका, अमेरिका, वेनेजुएला, वियतनाम और जिम्बाब्वे की प्रतिभागी शामिल थीं.

24 फाइनलिस्ट सुंदरियों ने किया ताज का दीदार

फाइनलिस्ट्स ने ताजमहल की खूबसूरती और वास्तुकला की बारीकियों का अवलोकन किया. उन्होंने ताजमहल के इतिहास और प्रेम कहानी के बारे में जानकारी ली और कई तस्वीरें भी खींचीं. ताजमहल के प्रभारी प्रिंस वाजपेई ने बताया कि प्रतिभागियों और उनके साथ आए लोग ताजमहल में प्रवेश टिकट लेकर अंदर गए और भ्रमण के दौरान सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ और पुलिस ने विशेष इंतजाम किए.

प्रतिभागियों ने ताजमहल की पहली झलक देखने पर अपनी खुशी व्यक्त की और ओह माय गॉड, वाह ताज और इट्स ब्यूटीफुल जैसे शब्द कहे. सुरक्षा व्यवस्था और मार्गदर्शन के साथ सभी ने ताजमहल में भ्रमण किया.

Advertisement

ग्रैंड फिनाले 31 अगस्त को जयपुर में आयोजित होगा

प्रतिभागियों की सूची में बोत्सवाना की मार्गरेट नाशा, कनाडा की जीना अलिशा वेंटुरा, कोलंबिया की वलेरिया मोरालेस वैलेरी, भारत की काज़ियाह लिज मेजो, जापान की किक्यो स्वादा समेत 24 प्रतिभागियों के नाम शामिल हैं. इस यात्रा से प्रतियोगिता की फाइनलिस्ट्स को भारत की सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी प्राप्त हुई.

---- समाप्त ----