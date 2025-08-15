scorecardresearch
 

मुजफ्फरनगर में मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग लड़की से रेप, पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता अपने घर लौट रही थी, तभी अहसान नाम के 28 वर्षीय व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 16 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त किशोरी के रेप की वारदात को अंजाम दिया गया. इस मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना गुरुवार रात मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव में हुई, जब किशोरी अपने घर लौट रही थी. 

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता अपने घर लौट रही थी, तभी अहसान नाम के 28 वर्षीय व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी अहसान के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी. 

मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी

सर्किल ऑफिसर राजू कुमार सब ने शुक्रवार को मीडिया को बताया कि पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी. गुरुवार देर रात एक तलाशी अभियान के दौरान पुलिस और आरोपी अहसान के बीच मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया. पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया. 

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखा हुआ है. पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल कर आरोपी को सख्त सजा दिलाएंगे. 

