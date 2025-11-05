scorecardresearch
 

फिर सुर्खियों में महक-परी... संभल की यू-ट्यूबर बहनों ने मुरादाबाद की सड़क पर ऑटो ड्राइवर को जड़ा थप्पड़!

संभल की यू-ट्यूबर बहनें महक और परी मुरादाबाद में एक ऑटो ड्राइवर से बीच सड़क पर झगड़ पड़ीं. 54 सेकंड के वायरल वीडियो में वे ड्राइवर को गाली-गलौज और थप्पड़ मारती दिख रही हैं. पहले भी गिरफ्तार हो चुकी इन बहनों के इस कृत्य को पब्लिसिटी स्टंट माना जा रहा है. फिलहाल, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

महक और परी ने फिर काटा बवाल (Photo- Screengrab)
हमेशा विवादों से घिरी रहने वाली यूपी के संभल जिले की यू-ट्यूबर बहनें महक और परी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. मुरादाबाद के दिल्ली रोड पर दोनों बहनों का एक ऑटो चालक के साथ बीच सड़क पर झगड़ा हो गया. 54 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों बहनें ड्राइवर से गाली-गलौज और थप्पड़बाजी करती नजर आ रही हैं. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि यह कोई पब्लिसिटी स्टंट था या असली विवाद. फिलहाल, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. दोनों बहनें पूर्व में अपने विवादित/अश्लील वीडियो के लिए गिरफ्तार हो चुकी हैं. 

बीच सड़क पर थप्पड़बाजी और गाली-गलौज

वायरल वीडियो क्लिप में यू-ट्यूबर बहनें महक और परी एक ऑटो ड्राइवर पर भड़कती और उसे मारती हुई दिखाई दे रही हैं. दोनों बहनें बीच सड़क पर ड्राइवर से तेज आवाज में बहस कर रही हैं और गाली-गलौज भी करती सुनी जा सकती हैं. 

ये कथित विवाद इतना बढ़ गया कि महक और परी ने ऑटो ड्राइवर को थप्पड़ तक जड़ दिया. सड़क पर हुई इस हाथापाई को देखने के लिए राहगीरों की भीड़ जुट गई, जिससे यातायात भी बाधित हुआ और सड़क पर जाम लग गया. अब इस वीडियो को लेकर यूजर्स महक-परी की आलोचना कर रहे हैं. 

जांच में जुटी पुलिस, पब्लिसिटी स्टंट का शक

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब संभल की ये यू-ट्यूबर बहनें विवादों में आई हों. अपनी हरकतों के चलते ये हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं. इसीलिए पुलिस भी इस बात की जांच कर रही है कि यह घटना किसी वास्तविक झगड़े का परिणाम है या फिर सोशल मीडिया पर व्यूज बटोरने के लिए किया गया कोई पब्लिसिटी स्टंट है. पुलिस टीम ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है और मामले की सच्चाई पता लगाने की कोशिश कर रही है. 

---- समाप्त ----
