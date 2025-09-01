scorecardresearch
 

मेरठ: ब्यूटी पार्लर में महिला को पीटा, फिर चेहरे पर डाल दिया स्प्रे... दो गिरफ्तार

मेरठ में एक ब्यूटी पार्लर के अंदर महिला से मारपीट करने और स्प्रे छिड़कने का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

मेरठ के ब्यूटी पार्लर में महिला से मारपीट. (Photo: Representational )
मेरठ के एक ब्यूटी पार्लर में एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले तो महिला के साथ मारपीट की जाती है. फिर उसके चेहरे से कपड़ा हटाकर स्प्रे डाल दिया गया. वीडियो मेरठ के पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के एक ब्यूटी पार्लर का बताया जा रहा है.  फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, 26 अगस्त को पल्हेड़ा निवासी ज्योति पल्लवपुरम फेज 1 स्थित ब्यूटी पार्लर में फेशियल कराने गईं थीं. वहां ज्योति की ब्यूटी पार्लर संचालिका शोभा से किसी बात पर कहासुनी हो गई. ज्योति के विरोध करने पर उसकी पिटाई की गई. साथ ही ज्योति का चेहरा कपड़े से ढक दिया गया.

इसके बाद चेहरे से कपड़ा हटाकर एक महिला ने बैग से स्प्रे निकाला और डाल दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. रविवार को वीडियो पल्लवपुरम पुलिस को मिला तो जांच पड़ताल कराई गई. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर ब्यूटी पार्लर संचालिका शोभा के पति आलोक और चेहरे से कपड़ा हटाने के आरोपी गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया है. 

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. वहीं घटना में शामिल अन्य की तलाश की जा रही है. मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें कुछ लोग एक महिला को पीटते हुए नजर आ रहे हैं. यह मामला थाना पल्लवपुरम क्षेत्र के एक ब्यूटी पार्लर का है.

थाने में एक तहरीर प्राप्त की गई है, जिसमें बताया गया है कि महिला जब वहां पर पहुंची तो उसके साथ मारपीट की गई. फिर चेहरे पर स्प्रे डाल दिया गया. मामले का संज्ञान लेते हुए दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि अन्य को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है. 

TOPICS:

