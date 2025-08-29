scorecardresearch
 

Feedback

UP: मोबाइल शॉप पर छात्रा से छेड़छाड़, वीडियो वायरल होते ही मेरठ पुलिस ने आरोपी पकड़ा

मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में बीए छात्रा से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ है. आरोप है कि खड़ौली निवासी शाहरुख छह महीने से छात्रा को परेशान कर रहा था और अपहरण की धमकी भी देता था. 25 अगस्त को मोबाइल शॉप पर छेड़छाड़ की घटना कैमरे में कैद हुई. पुलिस ने वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
मोबाइल शॉप पर छेड़छाड़ की घटना हुई.(Photo: Usman Chaudhary/ITG)
मोबाइल शॉप पर छेड़छाड़ की घटना हुई.(Photo: Usman Chaudhary/ITG)

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र से युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. बीए (BA) की छात्रा ने आरोप लगाया है कि मोहल्ले का युवक शाहरुख कई महीनों से उसे कॉलेज आते-जाते परेशान करता था और दोस्ती का दबाव बनाता था. 25 अगस्त को आरोपी ने अपने साथी के साथ युवती से छेड़छाड़ की, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई.

जानकारी के मुताबिक, खड़ौली निवासी शाहरुख ने युवती को कई बार परेशान किया और अपहरण की धमकी भी दी. मार्च महीने में उसने अपने साथी के साथ मिलकर छात्रा को उठा ले जाने का प्रयास किया था, लेकिन परिजनों के शोर मचाने पर वह असफल रहा. छात्रा ने परिजनों को बताया कि 25 अगस्त की दोपहर वह अपने भाई के साथ कंकरखेड़ा स्थित मोबाइल शॉप पर गई थी.

यह भी पढ़ें: मेरठ: 'Spider-Man' की पोशाक पहनकर घंटाघर पर चढ़ा, फिर करने लगा स्टंट, पुलिस ने किया गिरफ्तार- Video

सम्बंधित ख़बरें

court order
युवक की हत्या मामले में पिता और चाचा समेत प्रेमिका को उम्रकैद, बोरे में डालकर फेंका था शव 
Sachin Sirohi lodged complaint Meerut Police (Photo: ITG)
'कन्हैयालाल जैसा हश्र होगा', मेरठ में हिंदूवादी नेता को मिली फेसबुक पर धमकी 
Meerut youth committed suicide by hanging himself (Photo: Representational)
यूपी: ताऊ की बेटी से लव मैरिज करने वाले जिम ट्रेनर ने दी जान, सुसाइड से पहले बनाया वीडियो 
घंटाघर की बिल्डिंग पर चढ़कर स्टंट करता युवक. (Photo: Screengrab)
'Spider-Man' की पोशाक पहनकर घंटाघर पर चढ़ा, फिर करने लगा स्टंट, पुलिस ने किया गिरफ्तार- Video 
At Meerut's Bhuni toll plaza, toll workers tied an army jawan to a pole and beat him up
ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जवान से मारपीट केस में NHAI का एक्शन, Toll एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द 

इसी दौरान आरोपी वहां पहुंच गया और जबरन खींचतान करते हुए छेड़छाड़ करने लगा. घबराई हुई छात्रा किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी. परिजनों ने तुरंत पुलिस को वीडियो सौंपकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तहरीर और वीडियो साक्ष्य के आधार पर मुकदमा दर्ज कर शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement

देखें वीडियो...

मामले में पुलिस ने कही ये बात

मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. पुलिस ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके साथी की तलाश जारी है. फिलहाल, पुलिस की तत्परता से आरोपी की गिरफ्तारी पर पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement