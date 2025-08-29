UP: मोबाइल शॉप पर छात्रा से छेड़छाड़, वीडियो वायरल होते ही मेरठ पुलिस ने आरोपी पकड़ा

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र से युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. बीए (BA) की छात्रा ने आरोप लगाया है कि मोहल्ले का युवक शाहरुख कई महीनों से उसे कॉलेज आते-जाते परेशान करता था और दोस्ती का दबाव बनाता था. 25 अगस्त को आरोपी ने अपने साथी के साथ युवती से छेड़छाड़ की, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई.

जानकारी के मुताबिक, खड़ौली निवासी शाहरुख ने युवती को कई बार परेशान किया और अपहरण की धमकी भी दी. मार्च महीने में उसने अपने साथी के साथ मिलकर छात्रा को उठा ले जाने का प्रयास किया था, लेकिन परिजनों के शोर मचाने पर वह असफल रहा. छात्रा ने परिजनों को बताया कि 25 अगस्त की दोपहर वह अपने भाई के साथ कंकरखेड़ा स्थित मोबाइल शॉप पर गई थी.

इसी दौरान आरोपी वहां पहुंच गया और जबरन खींचतान करते हुए छेड़छाड़ करने लगा. घबराई हुई छात्रा किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी. परिजनों ने तुरंत पुलिस को वीडियो सौंपकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तहरीर और वीडियो साक्ष्य के आधार पर मुकदमा दर्ज कर शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. पुलिस ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके साथी की तलाश जारी है. फिलहाल, पुलिस की तत्परता से आरोपी की गिरफ्तारी पर पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है.

