ब्यूटी पार्लर संचालिका की स्कूटी जलाने वाले दारोगा की करतूतें, फिजिकल रिलेशन से मना करने से भड़का था

उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक सब-इंस्पेक्टर ने एक ब्यूटी पार्लर की मालकिन की स्कूटी और उसके बेटे के मोटरसाइकिल में आग लगा दी थी. उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ब्यूटी पार्लर संचालिका ने फिजिकल रिलेशन बनाने से मना कर दिया था.

ब्यूटी पार्लर संचालिका की स्कूटी जलाने वाला दारोगा गिरफ्तार. (Photo: Representational )
मेरठ में एक ब्यूटी पार्लर की मालकिन ने एक सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ केस दर्ज कराया है. जिसमें कहा गया है कि सब-इंस्पेक्टर उसके घर के बाहर खड़ी उसकी स्कूटी और बेटे की मोटरसाइकिल में आग लगा दी. मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी.

सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (सिटी) आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी सब-इंस्पेक्टर और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी सब-इंस्पेक्टर अभी संस्पेंड है. वहीं सर्किल ऑफिसर अंतरिक्ष जैन ने बताया कि आयशा, जो एक ब्यूटी पार्लर मालकिन है और कांशीराम कॉलोनी में रहती है. 

SI द्वारा जलाई गई स्कूटी और एक अन्य मोटरसाइकिल. (Photo: Screengrab)

यह भी पढ़ें: अलीगढ़ में महिला कांस्टेबल की संदिग्ध मौत... पिता ने जताया हत्या का शक, पुलिस कह रही सुसाइड

फिजिकल रिलेशन का दबाव बना रहा था एसआई 

आयाशा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि बागपत में पुलिस लाइन में तैनात सब-इंस्पेक्टर स्नेह प्रकाश आज़ाद उस पर फिजिकल रिलेशन बनाने का दबाव बना रहा था. उसके मना करने पर आज़ाद 29 नवंबर को अपने दो साथियों के साथ उसके घर पहुंचा और दोनों गाड़ियों में आग लगा दी.

पुलिस इंस्पेक्टर योगेश चंद्र ने कहा कि महिला की शिकायत के आधार पर सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने समेत कई आरोपों में केस दर्ज किया गया है. चंद्र ने आगे कहा कि महिला और सब-इंस्पेक्टर के बीच पुरानी दोस्ती है. हालांकि, कहा यह भी जा रहा है कि घटना वाली रात उनके बीच झगड़ा भी हुआ था.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

---- समाप्त ----
