मेरठ जेल में बंद गर्भवती मुस्कान की इच्छा, कोख से जन्म ले भगवान कृष्ण जैसा बेटा

UP News: पति की हत्या के आरोप में मेरठ जेल में बंद मुस्कान ने कृष्ण भगवान जैसे बेटे को जन्म देने की इच्छा जताई है. यह वही मुस्कान है, जिस पर अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या का आरोप है. मुस्कान इस समय मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद है और अपनी गर्भावस्था के चलते जमानत पाने के प्रयास कर रही है.

ब्रह्मपुरी थाना इलाके की इंदिरा नगर कॉलोनी निवासी मुस्कान ने कुछ समय पहले अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी. पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या के बाद शव को टुकड़ों में कर नीले ड्रम में रखा गया और उस पर सीमेंट का घोल डालकर छिपाने की कोशिश की गई. पुलिस ने मामले का खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था और न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था.

मेरठ की अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब मुस्कान और साहिल ने हाई कोर्ट में राहत पाने की कोशिश की है. इसी बीच जेल में साथी बंदियों से बातचीत के दौरान मुस्कान ने कृष्ण भगवान जैसे बेटे को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की.

इस संबंध में चौधरी चरण सिंह जिला कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि जेल मैनुअल के अनुसार गर्भवती बंदी की पूरी देखभाल की जा रही है. इलाज से लेकर खानपान तक सभी व्यवस्थाएं नियमों के हिसाब से तय की गई हैं.

शर्मा के अनुसार, मुस्कान ने कहा कि यह बच्चा उनके जीवन का एकमात्र सहारा है. हर हिंदू मां की तरह वह भी चाहती हैं कि उसका बच्चा भगवान कृष्ण जैसा हो, क्योंकि कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ था.

