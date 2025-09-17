मेरठ में मछली के चक्कर में भिड़े हिंदू - मुसलमान, आपसे में खूब चले लाठी डंडे और पत्थर

उत्तर प्रदेश में मेरठ के सरधना में नाले से मछली पकड़ने को लेकर हुए विवाद ने मंगलवार देर रात सांप्रदायिक संघर्ष का रूप ले लिया. डेरी पर बैठे ठाकुर युवकों की अन्य समुदाय के युवकों से कहा सुनी हो गई जो देखते-देखते मारपीट में बदल गई. आरोप है कि एक पक्ष के युवकों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया. सूचना मिलने पर दोनों पक्षों के लोग जुट गए और जमकर पथराव हुआ. पुलिस के अनुसार इस मामले में 5 लोग घायल हुए हैं . चार थानों की पुलिस के साथ एसपी देहात और सीओ मौके पर पहुंची और स्थिति को कंट्रोल में किया. गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है.

दरअसल, मामला मेरठ के सरधना थाने क्षेत्र के सलावा गांव का है जहां सोमवार को गांव में अकबर के लोग नाले में मछली पकड़ रहे थे. बताया जा रहा है कि राजपूत समाज के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया . उसी को लेकर दोनों समुदाय के लोगों में विवाद बन गया.

मंगलवार रात करीब 10:00 बजे कपिल के साथ कई युवक गांव में ही एक डेरी पर बैठे थे. इसी दौरान मुस्लिम पक्ष आरिफ और उसका भाई डेरी पर आ गए बातचीत के दौरान फिर दोनों में विवाद हो गया और कुछ देर बाद यह विवाद मारपीट में बदल गया. बताया जा रहा है कि मारपीट के बाद आरिफ और उस का भाई वहां से भाग कर अपने घर में घुस गए. इसी दौरान युवकों ने दरवाजा खुलवाना चाहा तो पथराव शुरू हो गया और दोनों ही पक्ष आमने-सामने आ गए. काफी फिर देर तक पथराव चलता रहा. अफरातफरी का माहौल रहा. पुलिस के अनुसार पांच लोग घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

Advertisement

वहीं इस मामले में मेरठ के एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि कल रात्रि में थाना सरधना में मछली पकड़ने के दौरान दो पक्षों में झगड़ा हुआ. जिसमें एक पक्ष के युवकों द्वारा दूसरे पक्ष के युवकों की पिटाई कर दी गई . इसमें पांच लोग घायल हैं . उनकी स्थिति सामान में है . उनकी तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा कर आठ अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है . घटनास्थल पर मेरे और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मुआयना कर दोनों पक्षों के लोगों से वार्ता की है और एहतियातन कुछ पुलिस बल गांव में तैनात किया गया है . फिलहाल मौके पर शांति है और पूरी स्थिति पर पुलिस नजर बनाए हुए हैं जो गिरफ्तार हुए हैं उनको जेल भेज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----