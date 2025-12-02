scorecardresearch
 
मेरठ: गले में फंसा I-Card और रिबन से कस गया गला, 8वीं के छात्र की दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक 13 साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बताया जाता है कि छात्र के आई कार्ड का रिबन उसके गले में फंस गया और दम घुटने से उसकी मौत हो गई.

मृतक छात्र लक्ष्य. (Photo: Screengrab)
मेरठ में एक आठवीं क्लास के 13 साल के छात्र की संदिग्ध मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बच्चे के गले में स्कूल का आई कार्ड डाला हुआ था और वो गले में फंसा हुआ था. दावा किया जा रहा है कि आई कार्ड के गले में कसने से बच्चे का दम घुट गया और उसकी मौत हो गई. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

ये पूरा मामला मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के सैनिक विहार का है. बताया जा रहा है कि यहां रहने वाले एक आठवीं क्लास के छात्र लक्ष्य (13) की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. दावा किया जा रहा है कि आई कार्ड के रिबन से छात्र का गला कस गया और दम घुटने से मौत हो गई.

सैनिक विहार कॉलोनी में परिवार के साथ रहता था बच्चा

सैनिक विहार कॉलोनी के सी ब्लॉक में रहने वाले दीपक कुमार बीएसएफ में जवान हैं और फिलहाल त्रिपुरा में तैनात हैं. घर पर उनकी पत्नी गुड़िया, 15 साल की बड़ी बेटी, 13 साल का बेटा लक्ष्य और 11 साल की छोटी बेटी है. लक्ष्य आर्मी स्कूल में कक्षा 8 का छात्र था. बताया जा रहा है कि शाम करीब 4:30 बजे लक्ष्य स्कूल ड्रेस बदलने को ऊपर वाले कमरे में चला गया और शाम करीब 6:30 बजे मां गुड़िया ऊपर वाले कमरे में गई तो वहां फर्श पर लक्ष्य उल्टा पड़ा था.

इस दौरान उसके गले में आई कार्ड का रिबन फंसा हुआ था. मामले में मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि कक्षा 8 में पढ़ने वाले एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर रही है. प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि लक्ष्य के गले में आई कार्ड पड़ा हुआ था. जिसके कसने से उसका दम घुट गया और उसकी मौत हो गई.

