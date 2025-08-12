scorecardresearch
 

BHU में मेडिकल छात्रा से छेड़खानी और छात्रों से मारपीट, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 3 पूर्व छात्र गिरफ्तार

वाराणसी के BHU में सोमवार तड़के साइबर लाइब्रेरी से लौट रहे तीन मेडिकल छात्रों और एक छात्रा से मारपीट व छेड़खानी हुई. बाइक सवार तीन युवकों ने हमला किया, जिनकी पहचान BHU के पूर्व फिजिकल एजुकेशन छात्रों के रूप में हुई है. प्रॉक्टोरियल बोर्ड की मदद से तीनों गिरफ्तार कर लंका थाने पुलिस के हवाले किए गए और जेल भेज दिया गया.

BHU का पूर्व छात्र गिरफ्तार. (Photo: Roshan Jaiswal/ITG)
वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. सोमवार तड़के साइबर लाइब्रेरी से पढ़ाई कर लौट रहे एमबीबीएस प्रथम वर्ष के तीन छात्रों और एक छात्रा के साथ मारपीट और छेड़खानी की घटना ने परिसर में हड़कंप मचा दिया. फिलहाल, पीड़ित छात्रा का बयान दर्ज कर जांच जारी है.

दरअसल, घटना सुबह उस समय हुई जब चारों छात्र-छात्राएं साइबर लाइब्रेरी से निकलकर वापस हॉस्टल जा रहे थे. तभी बाइक पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे और अचानक मेडिकल छात्रों पर हमला बोल दिया. आरोप है कि मारपीट के दौरान एक आरोपी ने छात्रा के साथ छेड़खानी भी की. पीड़ित छात्रों ने तुरंत विश्वविद्यालय के प्रॉक्टोरियल बोर्ड को घटना की जानकारी दी.

शिकायत मिलते ही सुरक्षा कर्मियों ने आरोपियों को पकड़ लिया और लंका थाना पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने तीनों की पहचान BHU के पूर्व फिजिकल एजुकेशन छात्रों के रूप में की, जो विश्वविद्यालय के पीछे स्थित सीर गोवर्धन इलाके के निवासी हैं. इस घटना से विश्वविद्यालय के छात्रों में आक्रोश है. छात्र संगठनों का कहना है कि परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जाना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

<a href=वाराणसी " src="https://akm-img-a-in.tosshub.com/aajtak/inline-images/whatsapp-image-2025-08-12-at-2.17.03-pm.jpeg" />

मामले में पुलिस ने कही ये बात

डीसीपी (काशी) गौरव बंसवाल ने बताया कि पुलिस को दी गई शिकायत के आधार पर आरोपियों ने न केवल मेडिकल छात्रों के साथ मारपीट की, बल्कि उनके साथ मौजूद छात्रा से छेड़खानी भी की. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है. BHU प्रशासन ने भी घटना को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा बढ़ाने और गश्त तेज करने का आश्वासन दिया है. वहीं, पुलिस का कहना है कि परिसर और उसके आसपास संवेदनशील स्थानों पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी.

