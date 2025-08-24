'अनुष्ठान के जरिए करा सकता हूं गर्भधारण...' तांत्रिक ने दिया झांसा, महिला पहुंची तो कर दिया रेप... शादी के आठ साल बाद भी नहीं हुई थी संतान

उत्तर प्रदेश के मथुरा से शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है. यहां नौझील थाना इलाके में एक महिला को संतान सुख दिलाने का झांसा देकर तांत्रिक ने रेप किया. तांत्रिक ने महिला को यह कहकर झांसे में लिया था कि वह अनुष्ठान करवाएगा, जिससे गर्भधारण हो जाएगा. इस मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस टीम जगह-जगह दबिश दे रही है.

एजेंसी के अनुसार, 35 साल की पीड़ित महिला की शादी को आठ साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई संतान नहीं हुई. इसी परेशानी को दूर करने के लिए वह 45 वर्षीय तांत्रिक मुश्ताक अली के पास गई. आरोपी तांत्रिक ने महिला को यह कहकर भरोसा दिलाया कि अनुष्ठान के जरिए वह उसे संतान प्राप्ति में मदद कर सकता है. इसी बहाने उसने महिला को बुलाया और रेप की वारदात को अंजाम दे दिया.

पीड़िता किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई. इसके बाद परिजनों ने तत्काल थाने में शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी मुश्ताक अली के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया है.

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि आरोपी घटना के बाद से फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें जुटी हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि अक्सर तांत्रिक चमत्कार का लालच देकर भोले-भाले लोगों को शिकार बनाते हैं. कभी-कभी गंभीर अपराधों को अंजाम देते हैं.

