मथुरा के रहने वाले मां-बेटे ने लखनऊ में खाया जहर, प्लॉट पर कब्जे को लेकर थे परेशान

मथुरा के रहने वाले मां-बेटे ने लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर जमीन विवाद के चलते जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. इस घटना की सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी बंदरिया बाग सब इंस्पेक्टर आदित्य सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने दोनों को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है और दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मथुरा में मां-बेटे का प्लॉट है, जिस पर किसी का कब्जा है. इसी को लेकर मां-बेटे दोनों मानसिक तनाव में थे. दोनों लंबे समय से जमीन विवाद को लेकर चिंतित और परेशान थे. इसी विवाद के कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया था और उन्होंने यह कदम उठाया.

यह मामला फिलहाल आत्महत्या के प्रयास के रूप में दर्ज किया गया है और आगे की जांच के लिए मथुरा पुलिस से संपर्क किया जा रहा है. अस्पताल में भर्ती मां और बेटे की हालत फिलहाल स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है.

स्थानीय लोग और पड़ोसी भी इस घटना से सकते में हैं. मां-बेटे के इस आत्महत्या प्रयास ने आसपास के लोगों को झकझोर दिया है और प्रशासन और पुलिस इस घटना की पूरी जांच में जुटी है. मामले की सटीक वजह और आगे की कानूनी कार्रवाई पर पुलिस की टीम विस्तार से पड़ताल में जुटी है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

