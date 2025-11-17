scorecardresearch
 

इंदौर में प्रेमिका की धमकियों से तंग आकर युवक ने की आत्महत्या, युवती ने वीडियो कॉल पर प्रेमी को उकसाया

इंदौर के शिवाजी नगर में 21 वर्षीय अभिषेक प्रजापत ने प्रेमिका की कथित धमकियों और मानसिक दबाव से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों ने पुलिस को वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग सौंपी है जिसमें प्रेमिका उसे बार-बार जान देने के लिए उकसाती हुई सुनाई दे रही है. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.

प्रेमिका से परेशान होकर युवक ने किया सुसाइड (Photo: Screengrab)
इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर में 21 वर्षीय युवक अभिषेक प्रजापत की आत्महत्या का मामला सामने आया है. परिजनों का आरोप है कि अभिषेक अपनी प्रेमिका की लगातार धमकियों और मानसिक प्रताड़ना से इतना परेशान था कि उसने फांसी लगाकर जान दे दी. यह घटना 14 नवंबर की है जब अभिषेक अपने घर में मृत पाया गया.

परिवार ने पुलिस को एक वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग सौंपी है जिसमें प्रेमिका अभिषेक को लगातार आत्महत्या करने के लिए उकसाती हुई सुनाई दे रही है. रिकॉर्डिंग में वह उसे फांसी लगाने, तलवार से गला काटने और पेट में तलवार घुसाने जैसे तरीके अपनाने की धमकियां देती है. परिजनों का कहना है कि अभिषेक लंबे समय से तनाव में था और प्रेमिका की धमकियों से उसकी स्थिति और खराब होती जा रही थी.

21 साल के युवक ने की खुदकुशी

मृतक के भाई मोहन प्रजापत ने बताया कि अभिषेक कई दिनों से परेशान था और अक्सर अकेले में रहता था. उन्होंने कहा कि अभिषेक ने कुछ बार घरवालों को बताया था कि प्रेमिका उसे वीडियो कॉल पर धमकाती है. मोहन का आरोप है कि इसी मानसिक दबाव की वजह से उसने यह कदम उठाया.

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परदेशीपुरा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है. परिजनों द्वारा सौंपे गए वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारी एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने कहा कि वीडियो और अन्य साक्ष्यों की तकनीकी जांच की जा रही है और तथ्य सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी.

प्रेमिका पर लगे उकसाने के आरोप

फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि अभिषेक को कब से धमकियां मिल रही थीं और इन धमकियों ने उसकी मानसिक स्थिति पर कितना प्रभाव डाला. परिवार न्याय की मांग कर रहा है और चाहता है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

