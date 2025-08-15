scorecardresearch
 

Mathura: कान्हा के जन्मोत्सव पर मथुरा में कड़े सुरक्षा इंतजाम, 3 हजार पुलिसकर्मी तैनात

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतज़ाम किए हैं. 3 हजार पुलिसकर्मियों समेत PAC और RAF तैनात हैं. जिला अधिकारी और SSP ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं के साथ सद्व्यवहार किया जाए और दर्शन में कोई कठिनाई न हो.

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर मथुरा में कड़े सुरक्षा इंतज़ाम (Photo: Screengrab)
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर इस बार कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं. अपने आराध्य कान्हा के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की ब्रीफिंग श्रीकृष्ण जन्मस्थान स्थित लीला मंच के प्रांगण में हुई.

इस ब्रीफिंग में सुरक्षा ड्यूटी पर लगे सभी पुलिस और प्रशासन अधिकारियों के साथ जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे. जिला अधिकारी सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुरक्षा में कोई ढिलाई न बरती जाए. साथ ही श्रद्धालुओं के साथ सद्व्यवहार करने पर जोर दिया गया.

जन्माष्टमी पर्व पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम 

अधिकारियों का कहना है कि आस्था लेकर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार न हो. साथ ही उन्होंने कहा कि श्रद्धालु आसानी और सुगमता से दर्शन कर सकें, इसके लिए सभी इंतज़ाम पुख्ता किए गए हैं.

3 हजार  पुलिसकर्मी समेत पीएसी और आरएएफ के जवान शामिल

एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि 16 अगस्त को मनाए जाने वाले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व के लिए सुरक्षा कड़ी की गई है. श्रीकृष्ण जन्मस्थान, द्वारिकाधीश मंदिर और बांके बिहारी मंदिर पर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. 3 हजार  पुलिसकर्मी, जिनमें पीएसी और आरएएफ के जवान शामिल हैं, सभी को सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किया गया है. सुरक्षा व्यवस्था को जोन और सेक्टर में बांटा गया है ताकि भीड़ पर नियंत्रण रखा जा सके.

---- समाप्त ----
