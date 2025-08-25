UP: दुल्हन पक्ष ने दामाद के भाई पर कर दी थप्पड़ों की बरसात, रिश्ता टूटने का गुस्सा CCTV में कैद

उत्तर प्रदेश के बागपत से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पंचायत महाभारत का अखाड़ा बन गई. दरअसल, शादी का रिश्ता टूटने पर दुल्हन पक्ष और दूल्हा पक्ष आपस में भीड़ गए. यह पूरा घटनाक्रम बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के शुभांगी फार्म हाउस का है, जहां रिश्ते पर बातचीत करने आई पंचायत में अचानक बवाल खड़ा हो गया.

मामला पट्टी मेहर निवासी अंकित और पट्टी चौधरान की युवती रीना से जुड़ा है. दोनों के बीच शादी का रिश्ता तय हुआ था और बातचीत भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन अचानक लड़के वालों ने शादी से इंकार कर दिया. इसी पर समझौते और बातचीत के लिए पंचायत बुलाई गई थी. पंचायत में लड़के पक्ष के पांच-छह लोग जैसे ही पहुंचे, लड़की की मां ने सबके सामने अंकित के भाई सोनू पर थप्पड़ों की बरसात कर दी. एक के बाद एक थप्पड़ चलते ही पूरा माहौल बिगड़ गया.

देखते ही देखते लड़की पक्ष के आधा दर्जन लोग अचानक उठे और लड़के पक्ष पर लात-घूसों से हमला बोल दिया. इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लात-घूंसे चले. फार्म हाउस में मौजूद लोग हैरान रह गए, तो वहीं दूल्हा पक्ष जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गया. मारपीट इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर अफरातफरी मच गई और यह पूरा घटनाक्रम वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया.

CCTV फुटेज सामने आने के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. लोग पंचायत की इस 'महाभारत' पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वहीं, पीड़ित पक्ष ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है.

देखें वीडियो...

सीओ सिटी बड़ौत विजय कुमार ने बताया कि, पीड़ित पक्ष की तहरीर और CCTV फुटेज के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. शुरुआती जांच में शादी का रिश्ता टूटने पर मारपीट का मामला सामने आया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----