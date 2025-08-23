बागपत में मिला लोकनायक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले और लोकनायक अस्पताल में कार्यरत एमबीबीएस- एमडी (MBBS-MD) डॉ. परवेज आलम का शव शुक्रवार को कोताना रोड पर मिला. जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. डॉक्टर के हाथ में ड्रिप लगी थी. ऐसे में परिजनों ने ड्रिप द्वारा इंजेक्शन देकर मारने की आशंका जताई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने दावा करते हुए कहा कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

जानकारी के अनुसार एमबीबीएस- एमडी (MBBS-MD) डॉ. परवेज आलम दिल्ली के सरकारी अस्पताल लोकनायक में कार्यरत थे. शुक्रवार को बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के कोताना रोड पर उनकी डेडबॉडी मिली. सूचना लगने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत एमबीबीएस- एमडी (MBBS-MD) डॉ. परवेज आलम का शव बरामद हुआ है. हाथ में ड्रिप भी लगी थी. पूरे मामले की जांच जारी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया गया है.

डॉक्टर के चाचा सलीम ने बताया कि फोन पर जानकारी मिली कि परवेज का शव पड़ा है और हाथ में ड्रिप लगी है. जिसके बाद हम लोग मौके पर पहुंचे. परवेज का एमबीबीएस और एमडी पूरा हो चुका था और दिल्ली के सरकारी अस्पताल लोकनायक में कार्यरत थे. उनसे रोज बातचीत होती थी. किसी प्रकार की टेंशन नहीं थी. जांच में पता चल ही जाएगा. ये बहुत बड़ी घटना है.



