यूपी: इंस्टाग्राम पर भेजता था अश्लील रील, लड़की ने बहाने से मिलने बुलाया, फिर बॉयफ्रेंड संग मिलकर जमकर पीटा

उत्तर प्रदेश की बिजनौर पुलिस ने अपहरण और मारपीट के मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों में एक महिला भी शामिल है. इस महिला को अपहृत व्यक्ति इंस्टाग्राम पर अश्लील रील भेजता था, जिससे परेशान होकर उसने बॉयफ्रेंड को पूरी कहानी बताई. फिर बॉयफ्रेंड ने साथियों संग मिलकर पिटाई का प्लान बनाया.

दरअसल, पूरा मामला बागपत के अमित आर्य से जुड़ा है, जिसे इंस्टाग्राम पर मिली एक महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर अगवा किया और जमकर पीटा. शिकायत मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और महिला समेत पांच लोगों को धर दबोचा.

आपको बता दें कि मारपीट की यह घटना बिजनौर में 11 जुलाई को हुई थी. बागपत निवासी अमित आर्य की मुलाकात इंस्टाग्राम पर एक महिला ज्योति से हुई थी. अमित ज्योति को अश्लील फोटो और वीडियो भेजता था. इसी से परेशान होकर ज्योति ने अपने साथी सचिन, यक्षु, शुभम और अनस के साथ मिलकर अमित को बिजनौर बुलाया. इन लोगों ने मिलकर अमित का अपहरण कर उसे जमकर पीटा. अमित तब से लापता है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

मारपीट का वीडियो हुआ वायरल

अमित को नग्न कर पीटने के दो वीडियो भी वायरल हुए थे. एक वीडियो में ज्योति खुद उसके गले पर पैर रखकर दबाती और डंडे से मारती नजर आ रही है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अमित को बिजनौर के गोल बाग के पास बुलाया, उसका मोबाइल छीन लिया और सिम तोड़कर उसे i20 कार में बिठाकर चांदपुर ले गए. वहां ले जाकर उन्होंने उसे लाठी-डंडों से पीटा और यह वीडियो भी बनाया.

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस के अनुसार, ज्योति चांदपुर क्षेत्र में एक स्कूल में टीचर है और उसके दो साल से सचिन के साथ संबंध हैं. अमित की हरकतों से परेशान होकर ज्योति ने अपने साथी सचिन और कॉलेज मालिक के बेटे यक्षु से बात की, जिसके बाद इन लोगों ने मिलकर अमित को सबक सिखाने की योजना बनाई. पिटाई के बाद मरणासन्न हालत में वे अमित को गांव कुलचाना के पास सड़क किनारे डालकर फरार हो गए थे.

अमित के लापता होने की शिकायत 28 जुलाई को दर्ज हुई थी. पुलिस ने इस मामले में ज्योति सहित सचिन, यक्षु, शुभम और अनस को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल हुई i20 कार, एक वेन्यू कार, एक मोटरसाइकिल, अमित के मोजे और तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं. आरोपियों पर अपहरण और जान से मारने की नीयत से मारपीट करने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

