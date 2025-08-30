Love Story का खौफनाक अंत! पहले युवक ने, फिर 11वीं की छात्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

यूपी के बांदा जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां की रहने वाली 11वीं कक्षा की छात्रा और उसके रिश्ते के युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस का कहना है कि प्रेम प्रसंग के चलते यह घटना हुई है. मामला अतर्रा थाना क्षेत्र का है.

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार सुबह छात्रा अपने पिता से 20 रुपये लेकर स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी. देर शाम तक घर न लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. छात्रा के पिता ने आशंका जताते हुए छतरपुर (मध्य प्रदेश) निवासी रिश्ते के युवक के खिलाफ बहला-फुसलाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया.

इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि ललितपुर जिले में रेलवे ट्रैक पर युवक और युवती के शव पड़े मिले हैं. मौके से मिले दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने शवों की शिनाख्त की और परिजनों को सूचना दी. पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था. घरवालों द्वारा विरोध किए जाने पर युवक-युवती घर से भाग निकले थे. बताया जाता है कि ललितपुर में पहले युवक ने ट्रेन के आगे छलांग लगाई और उसके बाद छात्रा ने भी आत्महत्या कर ली.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

अतर्रा कोतवाली के थाना प्रभारी (SHO) ऋषिदेव सिंह ने बताया कि मृतका के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस लगातार खोजबीन कर रही थी. इसी दौरान ललितपुर में एक लड़की और युवक के शव रेलवे ट्रैक पर मिले. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पहले युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की और उसके बाद लड़की ने भी ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी. परिजनों के मुताबिक, लड़की घर से स्कूल जाने के लिए पिता से 20 रुपये लेकर निकली थी. वह फोन पर छतरपुर निवासी अपने ही रिश्ते के एक युवक से बातचीत करती थी, जिसका परिवारजन विरोध करते थे. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

