बांदा: स्कूल में नाबालिग छात्रा की गला दबाकर हत्या, आरोपी किशोर के साथ 6 लोगों पर केस दर्ज

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. बबेरू तहसील के कमासिन थाना क्षेत्र के कुमेढा सानी गांव के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 की छात्रा की हत्या उसके ही स्कूल के नाबालिग सहपाठी ने कर दी. मामूली विवाद के दौरान आरोपी ने छात्रा का गला दबाकर दीवार में भिड़ा दिया जिससे उसकी मौत हो गई.

परिजनों के अनुसार, आरोपी किशोर छात्रा के भाई को पीट रहा था. बहन बचाने पहुंची तो उसने छात्रा पर हमला कर दिया. गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

स्कूल में कक्षा 5वीं की छात्रा की हत्या

ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है. बच्चों ने झगड़े की जानकारी शिक्षकों को दी थी, लेकिन शिक्षक मोबाइल में व्यस्त थे और उन्होंने ध्यान नहीं दिया.

पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर छह लोगों के खिलाफ हत्या और साजिश की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. इसमें आरोपी किशोर के साथ-साथ स्कूल के शिक्षक, शिक्षामित्र और रसोइयां भी शामिल हैं.

छह लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज

एएसपी शिवराज ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया गया है. बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पूरे स्कूल प्रशासन को निलंबित कर दिया है. शिक्षामित्रों और रसोइयों की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

