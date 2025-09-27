scorecardresearch
 

Feedback

UP: खाद न मिलने और अपमान से टूटा किसान.. फांसी लगाकर दी जान, परिवार पर टूटा कहर

महोबा के पवा गांव में खाद न मिलने और समिति सचिव द्वारा अपमानित किए जाने से आहत अनुसूचित जाति के किसान रामेश्वर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों का कहना है कि कई दिनों से खाद केंद्र के चक्कर लगाने के बाद भी उसे एक बोरी खाद नहीं मिली. छह बच्चों का सहारा खोने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

Advertisement
X
समिति सचिव ने आरोपों को खारिज किया. (Photo: Representational)
समिति सचिव ने आरोपों को खारिज किया. (Photo: Representational)

यूपी के महोबा से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां सिर्फ एक बोरी खाद न मिलने और अपमानित किए जाने से आहत होकर किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना सदर तहसील के पवा गांव की है. मृतक किसान की पहचान 45 वर्षीय रामेश्वर के रूप में हुई है, जो अनुसूचित जाति से थे और दो बीघा जमीन की खेती करके परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे.

दरअसल, परिजनों का आरोप है कि रामेश्वर कई दिनों से सहकारी समिति से खाद लेने के लिए चक्कर काट रहे थे, लेकिन उन्हें खाद नहीं दी गई. इतना ही नहीं समिति के सचिव अच्छेलाल सेन ने उनसे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित भी किया. इस अपमान और खाद की कमी से परेशान रामेश्वर घर लौटे और परिवार को अपना दर्द बताते रहे.

यह भी पढ़ें: यूपी के महोबा में महिलाओं ने तलवारों के साथ किया गरबा, नवरात्रि पर दिया 'नारी शक्ति' का संदेश

सम्बंधित ख़बरें

Garba with sword in Mahoba (Photo- ITG)
महोबा में महिलाओं ने तलवारों के साथ किया गरबा, दिया 'नारी शक्ति' का संदेश  
MURDER
जहां ₹50 के लिए किया था मर्डर, 9 साल बाद उसी जगह खुद मारा, चौंका देगी ये कहानी  
whatsapp call
यूपी में सिरफिरे की करतूत... 6 महीने में 6 हजार कॉल और 300 मैसेज 
महोबा की वोटर लिस्ट में सामने आई बड़ी गड़बड़ी 
महोबा के मतदाता सूची में बड़ी लापरवाही आई सामने. (Photo: Representational )
घर में रहते हैं 10 लोग, उसी पते पर 4 हजार से ज्यादा मतदाता... महोबा की वोटर लिस्ट में गजब खेल 

बेटे और भतीजे ने समझाने की कोशिश की, लेकिन गहरे सदमे में डूबे रामेश्वर ने घर में ही कपड़े से फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी. घटना के समय पत्नी छत पर खाना बना रही थीं और छोटा बेटा बाहर गया हुआ था. जैसे ही पत्नी कमरे में खाना देने पहुंचीं, पति को फंदे पर लटका देख चीख उठीं. किसान की मौत से छह बच्चों का परिवार बेसहारा हो गया. चार बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि दो बेटे अभी पढ़ाई कर रहे हैं.

Advertisement
मृतक की फाइल फोटो.
मृतक की फाइल फोटो.

घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, समिति सचिव अच्छेलाल सेन ने आरोपों को खारिज किया है. उनका कहना है कि मृतक किसान उनकी सोसाइटी में खाद लेने आया ही नहीं था और केवल रजिस्टर्ड किसानों को ही खाद बांटी गई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement