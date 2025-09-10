महाराजगंज: तालाब में नहाने के दौरान डूबी 2 युवतियां, दोनों की हुई मौत

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में दो युवतियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई. बताया जाता है कि दोनों तालाब में नहा रही थीं, इसी दौरान गहराई में चली गईं और डूबने से मौत हो गई. ग्रामीणों की नजर जब दोनों पर पड़ी उन्होंने बाहर निकाला. इसके बाद अस्पताल पहुंचवाया. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

पुलिस ने बताया कि मंगलवार को यहां एक गांव के तालाब में नहाते समय दो युवतियां डूब गईं. पुलिस के अनुसार यह घटना घुघली थाना क्षेत्र के मटकोपा गांव में हुई. मृतकों की पहचान नीता साहनी (18) और कहकशा खातून (19) के रूप में हुई है.

घास काटने के बाद नहाने गई थीं दोनों युवतियां

घुघली थाने के प्रभारी कुवर गौरव सिंह ने बताया कि दोनों सहेलियां दोपहर के समय घास काटने के लिए बाहर गई थीं और तालाब के गहरे हिस्से में जाने के बाद डूब गईं. जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों का रेस्क्यू किया. इसके बाद को पुलिस को सूचना दी.

सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा. पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

