लखनऊ: CM के जनता दरबार में जाने से पहले रिटायर्ड फौजी ने खाया नशीला पदार्थ, अस्पताल में कराया गया भर्ती

डीसीपी सेंट्रल के मुताबिक, सुबह 8:50 बजे सतबीर गुर्जर ने जनता दरबार में मौजूद लोगों से कहा कि उसने जहरीला पदार्थ खाया है. जिसले बाद मौके पर मौजूद सुरक्षा अधिकारियों ने तत्काल एंबुलेंस से सिविल अस्पताल भिजवाया.

रिटायर्ड फौजी का अस्पताल में चल रहा इलाज (Photo: screengrab)
लखनऊ में मुख्यमंत्री के जनता दरबार के बाहर हंगामा हो गया. गाजियाबाद से आए रिटायर्ड फौजी सतवीर ने जनता दरबार में जाने से पहले नशीला पदार्थ खा लिया. इससे पहले सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया और मदद की अपील की. 

अचानक तबीयत बिगड़ने पर रिटायर्ड फौजी को तुरंत सिविल अस्पताल भेजा गया. अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज जारी है. फिलहाल, हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. सतवीर ने सोशल मीडिया पर इससे पहले भी वीडियो जारी कर मदद की अपील की थी. वह गाजियाबाद के लोनी के सिरौली गांव के रहने वाले हैं. 

डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव के मुताबिक, सुबह 8:50 बजे सतबीर गुर्जर ने जनता दरबार में मौजूद लोगों से कहा कि उसने जहरीला पदार्थ खाया है. जिसके बाद मौके पर मौजूद सुरक्षा अधिकारियों ने तत्काल एंबुलेंस से उन्हें सिविल अस्पताल भिजवाया. थाना प्रभारी गौतमपल्ली पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद हैं और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. 

65 वर्षीय सतवीर ने लाइव आकर बताया कि वो कारगिल युद्ध में शामिल रहे हैं. उन्होंने गाजियाबाद के लोनी विधायक पर परेशान करने का आरोप लगाया है. साथ ही मांग की कि उनके जान माल की रक्षा की जाए, क्योंकि प्रार्थी बहुत बड़े खतरे में है. 

सिक्योरिटी स्टाफ ने बताया कि जैसे ही जनता दरबार में मौजूद अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों को इस बात भनक लगी कि सतवीर नशीला पदार्थ खाकर वहां पहुंचा है, तुरंत सरकारी अमला एक्टिव हो गया. सतवीर को तुरंत पास के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. 

