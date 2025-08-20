scorecardresearch
 

लखनऊ में 14 साल की लड़की से रेप... रुपयों से भरे संदूक का लालच देकर पीड़िता को जंगल में ले गया था आरोपी

UP News: लखनऊ के बंथरा क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ रेप की घटना सामने आई है. यह घटना उस समय हुई, जब पीड़िता के माता-पिता घर पर नहीं थे. आरोपी छात्रा को बहलाकर जंगल में ले गया और उसके साथ रेप किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

लखनऊ में नाबालिग छात्रा से रेप. (Photo: Representational)
लखनऊ के बंथरा इलाके में 14 साल की छात्रा के साथ रेप की घटना सामने आई है. पुलिस का कहना है कि पीड़िता के माता-पिता घर पर नहीं थे, उसी दौरान आरोपी उसके घर पर पहुंचा और छात्रा को लालच देकर अपने साथ ले गया. इसके बाद जंगल में छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस का कहना है कि आरोपी पीड़िता के परिवार का जानकार था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, घटना शनिवार सुबह की है. पीड़िता के माता-पिता घर पर मौजूद नहीं थे. बंथरा थाना क्षेत्र के खसरवारा गांव का रहने वाला 45 वर्षीय आरोपी विनोद रावत पीड़िता के घर पहुंचा. उसने किशोरी को बहलाने के लिए लालच दिया कि जंगल में एक संदूक भरा हुआ मिला है, जिसमें ढेर सारे रुपये हैं.

इस झांसे में आकर किशोरी उसके साथ चली गई. आरोपी उसे अपनी बाइक पर बैठाकर बंथरा क्षेत्र के ही अंबरपुर के जंगल में ले गया, जहां उसने किशोरी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया.

जंगल में जब किशोरी ने विरोध करने की कोशिश की और चिल्लाने लगी तो आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया और जान से मारने की धमकी दी. इस डर से किशोरी चुप रही. घटना के बाद किशोरी सदमे में थी और डर की वजह से खामोश रही. शनिवार की शाम को जब पीड़िता के माता-पिता घर लौटे तो किशोरी ने हिम्मत जुटाकर आपबीती सुनाई.

इसके बाद माता-पिता तुरंत बंथरा थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पीड़िता का मेडिकल करवाया. जांच-पड़ताल के बीच पुलिस ने आरोपी विनोद रावत को बंथरा-बिजनौर रोड पर चनखरा के पास से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है.

TOPICS:

