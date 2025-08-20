8 साल की बच्ची से रेप और हत्या, बोरे में छिपाई लाश... फिर परिजनों संग खोजबीन करता रहा आरोपी

हाल में राजस्थान के हनुमानगढ़ से नाबालिग बच्ची के साथ रेप और हत्या का रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया था. इस केस के अपडेट में पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव ने बताया रिश्तेदार द्वारा 8 साल की लड़की की हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया था, जिससे मासूम बेहोश गयी. बेहोशी की हालत में आरोपी ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी. फिर उसके शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से उसने पहले उसे बोरे में डाला और उस बोरे को एक ट्रक में डाल दिया.

पुलिस ने बताया कि इतने के बाद वह खुद पीड़ित परिवार के साथ लड़की को ढूंढने का नाटक करता रहा. वह मौके की तलाश में जुटा रहा कि कब उसे मौका मिले और वह शव को ठिकाने लगाए.

आरोपी शव को ठिकाने लगा पता उससे पहले पुलिस ही ट्रक तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया. मासूम के शव को भी उसे ट्रक से बरामद किया गया. पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर अब उससे पूछताछ कर रही है कि कहीं उसके साथ में इस वारदात को अंजाम देने में किसी ने साथ तो नहीं दिया.

वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि इस दरिंदे को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए जिससे ऐसे और दरिंदों को भी सबक मिल सके. उनके पड़ोसी ने भी कहा- उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले न की पुलिस उसे थाने में रखकर खाना खिलाए.कुछ पड़ोसियों का कहना है कि ऐसे दरिंदे को पब्लिक के हवाले कर दिया जाना चाहिए जिससे कि एक समाज में सबक जाए कि किसी की अस्मत को तार-तार कर उसकी हत्या करने वाले को क्या सजा मिलती है.

Advertisement

पुलिस अधीक्षक ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मामला काफी संवेदनशील है इसलिए वह हर तथ्य की बारीकी से जांच कर रहे हैं. वे प्रयास कर रहे हैं कि आरोपी को कड़ी से कड़ी और जल्द सजा मिले.



---- समाप्त ----