UP: एकतरफा प्यार में मोबाइल टावर चढ़ा सिरफिरा आशिक, लड़की से शादी की जिद पर मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक युवक एकतरफा प्यार में लड़की से शादी की जिद को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया. यह मामला कोतवाली क्षेत्र के सालिमपुर गांव का है. रविवार सुबह करीब 9 बजे याकूबपुर निवासी युवक पवन पांडे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और अपने परिचितों को इसकी जानकारी दी.

सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, पुलिस, फायर ब्रिगेड टीम और एंबुलेंस मौके पर पहुंच गए. देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जमा हो गई. युवक बार-बार शादी की जिद पर अड़ा रहा और नीचे आने से इनकार करता रहा. पुलिस और ग्रामीणों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह करीब तीन घंटे तक टावर पर ही डटा रहा.

यह भी पढ़ें: भदोही में भीषण सड़क हादसा... दिल्ली से शव लेकर बिहार जा रही एम्बुलेंस कंटेनर से भिड़ी, 2 महिलाओं की मौत, गाड़ी के परखच्चे उड़े

अंततः पुलिस और गांववालों की लगातार समझाइश और मदद का लालच देने पर वह नीचे उतरा. इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. इस घटना के चलते गांव और आसपास के इलाके में कई घंटे तक अफरातफरी का माहौल बना रहा. पुलिस ने अपील की है कि इस तरह की हरकतें न केवल जानलेवा हैं, बल्कि कानूनन अपराध भी हैं.

Advertisement

देखें वीडियो...

पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक मिश्रा ने बताया कि युवक का किसी लड़की से एकतरफा प्रेम है और वह उससे शादी करना चाहता था. जब उसकी यह जिद पूरी नहीं हुई तो उसने यह खतरनाक कदम उठा लिया. सीओ ने यह भी जानकारी दी कि पवन पांडे पहले भी दो बार आत्मघाती कदम उठा चुका है और इस संबंध में सत्यता की जांच की जा रही है. फिलहाल युवक से पूछताछ की जा रही है और मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----