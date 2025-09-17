scorecardresearch
 

जीजा अपनी साली को ले गया... दूसरे दिन साला भी जीजा की बहन के संग फरार... फिर बुजुर्गों ने लिया ये फैसला

यूपी के बरेली में ऐसा घटनाक्रम हुआ, जो सुनने में किसी टीवी ड्रामा से कम नहीं लगता. एक दिन जीजा अपनी साली के साथ फरार हो गया और अगले ही दिन साला भी जीजा की बहन के साथ घर छोड़ गया. इसके बाद दोनों परिवार हक्का-बक्का रह गए. जब खबर फैली तो गांव के बुजुर्गों की मौजूदगी में एक फैसला लिया गया, जानिए पूरी कहानी...

साली संग जीजा हो गया फरार. (Photo: Representational)
साली संग जीजा हो गया फरार. (Photo: Representational)

UP News: बरेली में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया, जिसे सुनकर लोग हैरान रह जाए. यहां एक व्यक्ति अपनी साली के साथ फरार हो गया. इसके अगले ही दिन उसका साला अपने जीजा की बहन के साथ भाग गया. दोनों परिवार इस अजीबोगरीब घटनाक्रम से सकते में थे. जब इस मामले को लेकर पता चला तो अंत में दोनों परिवारों ने बुजुर्गों की मौजूदगी में एक समझौता किया. उसमें यह फैसला लिया गया कि दोनों कपल को साथ रहने दिया जाए और कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए. हालांकि यह केस बंद हो गया है, लेकिन यह मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है.

एजेंसी के अनुसार, यह कहानी बरेली के कमलापुर गांव की है. यहां 'लव स्वैप' की घटना ने दो परिवारों की नींद उड़ा दी. कहानी की शुरुआत होती है 28 साल के युवक से, जो छह साल से मैरिड है. उसके दो बच्चे भी हैं. बीते महीने 23 अगस्त की सुबह यह युवक अपनी पत्नी की 19 वर्षीय बहन यानी साली के साथ घर से फरार हो गया. जब फैमिली को पता चला तो सभी सन्न रह गए.

यह भी पढ़ें: साली के साथ भागा था 7 बच्चों का पिता, ससुराल वालों ने किडनैप कर घंटों पीटा और यूरीन पिलाया

इस कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ अगले दिन आया. इस युवक का 22 साल का साला भी घर से गायब हो गया, और वह भी अपने जीजा की 19 साल की बहन के साथ फरार हुआ था. अचानक हुई इस 'बैक-टू-बैक' फरारी ने दोनों परिवारों को हक्का-बक्का कर दिया. इस अजीबोगरीब घटनाक्रम से लोग हैरान थे.

इसके बाद दोनों लड़कियों के घर से गायब होने को लेकर नवाबगंज पुलिस को परिवारों की तरफ से शिकायत मिली. SHO अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस ने छानबीन के दौरान 14 और 15 सितंबर को दोनों कपल को ट्रेस कर लिया.

पुलिस जांच में जुटी थी. दोनों परिवारों में तनाव था. उनके सामने सवाल यह था कि अब आगे क्या करना है? इसी बीच गांव के बुजुर्ग और समाज के वरिष्ठ लोगों की मौजूदगी में दोनों परिवारों ने तय किया कि कपल को अकेले रहने दिया जाए. उन्होंने कानूनी रास्ते को न अपनाकर समझौता करना बेहतर समझा.

दोनों परिवारों शांतिपूर्ण तरीके से मामला सुलझा लिया. दोनों परिवारों ने इस अजीबोगरीब घटना के बाद नया रास्ता चुना, कोई कानूनी कार्रवाई न करने का फैसला लिया. यह घटना अब गांव और जिले में चर्चा का विषय है. लोग कहते हैं- कभी-कभी जो ड्रामा टीवी पर दिखता है, वही हमारी गलियों में घट जाता है. बरेली की इस घटना में समझौता और धैर्य सबसे बड़ा समाधान बना.

