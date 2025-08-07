scorecardresearch
 

UP: खेत में काम कर रही महिला पर आदमखोर तेंदुए का हमला, खा गया शरीर का मांस

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक 35 साल की महिला पर खेत में काम करते समय तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना अफज़लगढ़ क्षेत्र के भिक्कावाला गांव की है. तेंदुए ने महिला के शरीर का मांस भी खा लिया. वन विभाग ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है.

तेंदुए ने ली महिला की जान (Photo: Representational )
तेंदुए ने ली महिला की जान (Photo: Representational )

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में गुरुवार को दिल दहला देने वाली घटना हुई. एक तेंदुए ने खेत में काम कर रही 35 साल की महिला पर हमला कर उसकी जान ले ली. घटना जिले के अफज़लगढ़ क्षेत्र के भिक्कावाला गांव की है, जहां तेंदुए के अचानक हमले से गांव में हड़कंप मच गया.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मृतका की पहचान पूनम के रूप में हुई है, जो सुबह अपने खेत में काम कर रही थी, तभी झाड़ियों से अचानक एक तेंदुआ निकला और उस पर झपट पड़ा. हमला इतना तेज था कि महिला को बचने का मौका ही नहीं मिला. अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की वन रेंज अधिकारी अंकिता किशोर ने बताया कि तेंदुए ने महिला की हत्या के बाद उसके कंधे से मांस भी खा लिया.

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में तेंदुए की हलचल देखी जा रही थी, लेकिन वन विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

इस घटना के बाद भिक्कावाला और आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने खेतों में काम करने से मना कर दिया है और तेंदुए की तलाश और पकड़ने की मांग की है. वन विभाग ने आश्वासन दिया है कि इलाके में गश्त बढ़ाई जाएगी और तेंदुए की खोज के लिए कैमरे और पिंजरे लगाए जाएंगे.
 

