बागपत में लहंगे के चक्कर में बवाल! ग्राहक बुलाने को लेकर भिड़े दुकानदार, मारपीट में चली गई एक शख्स की जान

यूपी के बागपत में एक लहंगे ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि चंद मिनटों में बाजार चीख-पुकार से भर गया. ग्राहक को लेकर शुरू हुई मामूली तकरार जब झगड़े में बदली तो हालात इतने बिगड़े कि एक शख्स की जान तक चली गई. मौत कैसे हुई- ये अभी भी बड़ा सवाल है, जिसका जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही दे पाएगी. फिलहाल, पुलिस ने घायलों को सीएचसी भेज दिया है और कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है.

दरअसल, बागपत के कोतवाली बड़ौत क्षेत्र के बावली रोड मार्केट में दो व्यापारियों के बीच ग्राहक को लेकर ऐसा बवाल मचा कि देखते-देखते पूरा बाजार अफरातफरी में बदल गया. मामला शादी के लिए लहंगा दिखाने को लेकर शुरू हुआ और खत्म हुआ एक मौत पर.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बाजार में उस्मान और नवाब नाम के दो व्यापारियों की दुकानें आमने-सामने हैं. दोपहर के समय एक ग्राहक उस्मान की दुकान पर लहंगा खरीदने पहुंचा था. तभी नवाब की दुकान पर मौजूद लड़कों ने उसी ग्राहक को आवाज देकर अपनी दुकान पर बुलाने की कोशिश की और कथित तौर पर उसे अपने साथ ले भी गए.

बस यही बात उस्मान पक्ष को नागवार गुजरी और उन्होंने इसका विरोध किया. विरोध के सुर ऊंचे हुए और देखते-देखते बात बिगड़कर बहस से मारपीट तक जा पहुंची. हाथापाई के दौरान उस्मान पक्ष का हारून जमीन पर गिर पड़ा. उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

शुरुआती आशंका हार्ट अटैक की बताई जा रही है, लेकिन असली वजह अभी साफ नहीं है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसकी रिपोर्ट से ही मौत का राज खुलेगा.

इधर घटना के बाद पुलिस ने आधिकारिक प्रेसनोट जारी किया है और इस झगड़े में शामिल कुछ लोगों को हिरासत में लिया है. बाजार में तनाव की स्थिति देखते हुए पुलिस टीमों को तैनात कर दिया गया है.

