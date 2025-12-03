scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बागपत में लहंगे के चक्कर में बवाल! ग्राहक बुलाने को लेकर भिड़े दुकानदार, मारपीट में चली गई एक शख्स की जान

बावली रोड मार्केट, बड़ौत में ग्राहक को लेकर दो व्यापारी उस्मान और नवाब के बीच मामूली तकरार खूनी झगड़े में बदल गई. लहंगा खरीदने आए ग्राहक को बुलाने की कोशिश से शुरू हुए विवाद में एक शख्स की जान चली गई, जिससे बाजार में अफरातफरी मच गई. पुलिस ने घायलों को सीएचसी भेजकर कई लोगों को हिरासत में लिया है.

Advertisement
X
बागपत में बवाल के बाद मार्केट में पुलिस तैनात (Photo- ITG)
बागपत में बवाल के बाद मार्केट में पुलिस तैनात (Photo- ITG)

यूपी के बागपत में एक लहंगे ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि चंद मिनटों में बाजार चीख-पुकार से भर गया. ग्राहक को लेकर शुरू हुई मामूली तकरार जब झगड़े में बदली तो हालात इतने बिगड़े कि एक शख्स की जान तक चली गई. मौत कैसे हुई- ये अभी भी बड़ा सवाल है, जिसका जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही दे पाएगी. फिलहाल, पुलिस ने घायलों को सीएचसी भेज दिया है और कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है.

दरअसल, बागपत के कोतवाली बड़ौत क्षेत्र के बावली रोड मार्केट में दो व्यापारियों के बीच ग्राहक को लेकर ऐसा बवाल मचा कि देखते-देखते पूरा बाजार अफरातफरी में बदल गया. मामला शादी के लिए लहंगा दिखाने को लेकर शुरू हुआ और खत्म हुआ एक मौत पर. 

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बाजार में उस्मान और नवाब नाम के दो व्यापारियों की दुकानें आमने-सामने हैं. दोपहर के समय एक ग्राहक उस्मान की दुकान पर लहंगा खरीदने पहुंचा था. तभी नवाब की दुकान पर मौजूद लड़कों ने उसी ग्राहक को आवाज देकर अपनी दुकान पर बुलाने की कोशिश की और कथित तौर पर उसे अपने साथ ले भी गए. 

सम्बंधित ख़बरें

आईएएस अस्मिता लाल. (Photo: X/@AsmitaLal17)
DM अस्मिता लाल ने दान की अपनी आंखें, नेत्रदान का संकल्प लेने वाली बनीं पहली IAS 
महाभारतकालीन लाक्षागृह के सबसे बड़े रहस्य से उठा पर्दा, देखें 'अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय' 
दूल्हे ने पेश की मिसाल, दहेज के ₹21 लाख लौटाए 
दूल्हे ने तिलक में मिले 21 लाख रुपये वापस कर पेश की मिसाल. (Photo: Screengrab)
UP: दूल्हे ने पेश की मिसाल, तिलक में मिले 21 लाख रुपये लौटाए- VIDEO 
Tayyabas murderer husband arrested (Photo- ITG)
लव मैरिज का खौफनाक एंड! दिल्ली से बागपत पहुंची तैयबा की मर्डर मिस्ट्री 

बस यही बात उस्मान पक्ष को नागवार गुजरी और उन्होंने इसका विरोध किया. विरोध के सुर ऊंचे हुए और देखते-देखते बात बिगड़कर बहस से मारपीट तक जा पहुंची. हाथापाई के दौरान उस्मान पक्ष का हारून जमीन पर गिर पड़ा. उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया जहां  डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

Advertisement

शुरुआती आशंका हार्ट अटैक की बताई जा रही है, लेकिन असली वजह अभी साफ नहीं है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसकी रिपोर्ट से ही मौत का राज खुलेगा. 

इधर घटना के बाद पुलिस ने आधिकारिक प्रेसनोट जारी किया है और इस झगड़े में शामिल कुछ लोगों को हिरासत में लिया है. बाजार में तनाव की स्थिति देखते हुए पुलिस टीमों को तैनात कर दिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement