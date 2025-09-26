scorecardresearch
 

Feedback

बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, मौलाना तौकीर रजा के सड़क पर उतरने के ऐलान से बिगड़ा माहौल

बरेली में 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद को लेकर जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. सैकड़ों लोग पोस्टर-बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए और मौलाना तौकीर रजा के ऐलान पर बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे. पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए काफी समझाया, लेकिन जब भीड़ नहीं मानी तो पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा. इस घटना के बाद शहर का माहौल तनावपूर्ण है.

Advertisement
X
बरेली में लाठीचार्ज के बाद तनाव का माहौल (Photo- ITG)
बरेली में लाठीचार्ज के बाद तनाव का माहौल (Photo- ITG)

यूपी के बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया. प्रदर्शनकारी 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद को लेकर सड़कों पर उतरे थे. आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था. पुलिस ने काफी समझाने-बुझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी भीड़ नहीं मानी और वह बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी. जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा. फिलहाल, माहौल तनावपूर्ण हो गए हैं. 

दरअसल, शुक्रवार को बरेली में जुमे की नमाज के बाद 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. सैकड़ों लोग शहर के अलग-अलग हिस्सों में पोस्टर और बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया. देखें वीडियो- 

बताया जा रहा है कि श्यामगंज इलाके में प्रदर्शनकारियों और एसपी क्राइम के बीच नोकझोंक भी हुई. हालात को देखते हुए पुलिस ने श्यामगंज में दुकानें बंद करा दीं. नौमहला मस्जिद के बाहर भी भीड़ जुट गई. जब भीड़ बेकाबू हो गई तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. जिससे कुछ ही मिनट में सैकड़ों की संख्या में जमा हुए लोग भाग खड़े हुए. 

सम्बंधित ख़बरें

Police alert in Bareilly after Tauqeer Raza's announcement (Photo- ITG)
बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने किया जुमे पर बड़े प्रदर्शन का ऐलान, पुलिस हाई अलर्ट 
Controversy erupts in Bareilly over 'I Love Mohammad' poster (Photo- ITG)
बरेली में 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर पर क्रिकेट बॉल लगने पर विवाद, फोर्स तैनात 
Protest against the 'I Love Mohammed' poster controversy (Photo: PTI)
यूपी से उत्तराखंड तक फैला 'आई लव मोहम्मद' विवाद, जवाब में 'आई लव महादेव' पोस्टर 
Incident: Questions Raised on UP Police Encounter, The Secret Behind Dont Laugh
वारदात: UP पुलिस के एनकाउंटर पर उठे सवाल, 'हंसना मत' से खुला राज! 
नर्स की मौत के बाद डॉक्टर पर हत्या का केस दर्ज हो गया (Photo: AI-generated)
इंजेक्शन वाली साजिश... डॉक्टर और नर्स के अफेयर में पत्नी की एंट्री से बदल गई कहानी 

आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा ने 'आई लव मोहम्मद' मामले में डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने की बात कही थी. उन्होंने सड़क पर उतरने का ऐलान किया था. जिसको लेकर पुलिस पहले से हाई अलर्ट पर थी. भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था. वीडियो- 

Advertisement

शुक्रवार को सुबह से ही इस्लामिया मैदान और बिहारीपुर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था. श्यामगंज मंडी वाले रोड पर बैरिकेडिंग करने के साथ-साथ भारी फोर्स भी लगाई गई थी. दोपहर होते-होते जब लोग घरों से निकलने लगे तो माहौल गरम होने लगा. आखिर में जुमे की नमाज के बाद लोग जुलूस के रूप से नारेबाजी करते हुए सड़कों पर निकल पड़े. नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ, पुलिस ने रोका तो झड़प हुई. इसके बाद लाठीचार्ज हुआ. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement