कुशीनगर में स्कूल में मिला 12 साल के छात्र का शव, परिजनों ने किया बवाल, हत्या कर शव लटकाने का आरोप

कुशीनगर में संस्कृत स्कूल में पढ़ने वाले 12 साल के छात्र कृष्णा दुबे का शव लोहे की सीढ़ियों से लटका मिला. इसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर खूब हंगामा किया. पुलिस ने स्कूल प्रबंधक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस घटना से स्कूल में सनसनी और गुस्सा फैल गया है.

हत्या के बाद लोगों ने किया बवाल (Photo: AI-generated)
यूपी के कुशीनगर जिले में मुझहाना रहीम इलाके में शुक्रवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया. संस्कृत विद्या प्रभोधिनी पाठशाला में 12 साल के छात्र कृष्णा दुबे का शव लोहे की सीढ़ियों से लटकता हुआ मिला. कृष्णा दुबे, देवरिया ज़िले का निवासी था और संस्कृत स्कूल का छात्र था.

हत्या के बाद परिजनों ने किया हंगामा

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया. छात्र के परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए और हत्या का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया. उनका कहना है कि कृष्णा को किसी ने साजिश के तहत मारकर लटका दिया गया है. परिजनों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की.

पुलिस ने स्कूल प्रबंधक को हिरासत में लिया

पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने की कोशिश की. एसएचओ रामसहाय चौहान ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और स्कूल प्रबंधक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

घटना के बाद पूरे इलाके में गुस्सा और मातम छा गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रशासन गंभीर नहीं है. कई लोगों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. वहीं, पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच कर रही है.

यह घटना न केवल स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है बल्कि इसने एक मासूम छात्र की संदिग्ध मौत को लेकर पूरे ज़िले को उद्वेलित कर दिया है. अब सभी की निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं.

 

---- समाप्त ----
