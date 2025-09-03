कुशीनगर: 60 साल के बुजुर्ग ने मंदिर में नाबालिग की मांग में जबरन भरा सिंदूर, जंगल ले जाकर किया रेप

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 3 सितंबर को पुलिस ने एक 60 वर्षीय व्यक्ति को 15 साल की नाबालिग लड़की से जबरन शादी करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया. यह घटना मंगलवार को नेबुआ नौरंगिया पुलिस स्टेशन क्षेत्र के एक गांव में हुई. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने नाबालिग को जबरदस्ती मंदिर ले जाकर उसकी मांग में सिंदूर डाला और उसे अपनी पत्नी घोषित किया.

दुष्कर्म और हिंसा का आरोप

पुलिस के अनुसार, मंदिर से घर लौटते समय आरोपी ने लड़की के साथ जंगल में दुष्कर्म किया. इसके बाद उसने अपने घर पर भी नाबालिग का यौन शोषण किया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. नेबुआ नौरंगिया थाने के प्रभारी दीपक सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर दुष्कर्म से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

पुलिस ने की कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि नाबालिग लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है. उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जाएगा. दीपक सिंह ने कहा, "हम मामले की गहन जांच कर रहे हैं और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं." पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

यह घटना समाज में नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाती है. कुशीनगर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं बाल विवाह और यौन हिंसा की समस्या को उजागर करती हैं. स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन इस मामले में कठोर सजा की मांग कर रहे हैं. यह घटना यह भी दर्शाती है कि बाल संरक्षण कानूनों को और सख्ती से लागू करने की जरूरत है.

