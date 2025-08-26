एक साइकिल, तीन बच्चे, चलाते-चलाते निकल गए 80 KM दूर... तलाश में 25 घंटे भटकती रही बस्ती पुलिस, CCTV से मिला सुराग

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में तीन नाबालिग बच्चों की शरारत ने पुलिस और उनके परिवार वालों को दिनभर परेशान रखा. बच्चों ने लगभग 80 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर परिजनों और पुलिस की सांसें अटका दी थीं. 25 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बच्चों को ढूंढ निकाला, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली.
दरअसल, बस्ती जिले में तीन बच्चे घर से भाग गए थे. यह घटना बीते रविवार को हुई थी. खरवनिया गांव के रहने वाले 3 बच्चे सुबह 9 बजे साइकिल से घूमने निकले. जब वे शाम तक घर नहीं लौटे, तो उनके परिवार ने पुलिस को सूचना दी. देखें वीडियो-
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से उनकी तलाश शुरू की और बच्चों को संतकबीरनगर जिले से सकुशल बरामद कर लिया. बच्चों ने कुल 80 किलोमीटर की दूरी तय की थी. सीसीटीवी में वे साइकिल से जाते दिखाई दिए थे.
लालगंज थाना क्षेत्र के खरवानिया गांव से लापता हुए इन बच्चों की उम्र 7 से 13 साल के बीच थी. इनमें से प्रिंस और मनी अपने नानी के घर रहकर पढ़ाई करते थे. जानकारी के मुताबिक, रविवार की छुट्टी होने की वजह से इन बच्चों को शरारत सूझी और वे साइकिल उठाकर निकल पड़े. हालांकि, बच्चों की यह हरकत उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी.
25 घंटे बाद जब पुलिस ने इन बच्चों को सकुशल बरामद किया तो सभी ने राहत की सांस ली. इससे पहले परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल था. फिलहाल, पुलिस ने बच्चों को उनके परिवार को सौंप दिया, जिसके बाद परिजनों के चेहरे पर खुशी लौट आई. मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.