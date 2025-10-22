scorecardresearch
 

चचेरे भाई ने किया रेप, प्रेग्नेंट हुई पीड़िता ने दिया नवजात को जन्म... मां‑भाई ने पटककर ले ली मासूम की जान

कौशांबी जिले में 19 वर्षीय युवती से उसके चचेरे भाई ने दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई. प्रसव के बाद नवजात की संदिग्ध मौत हो गई. परिवार पर इज्जत बचाने के लिए बच्चे को पटककर मारने और तालाब में फेंकने का आरोप है. पुलिस ने शव बरामद कर मां और भाई पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है

प्रेग्नेंट रेप पीड़िता के बच्ची की पैदा होते ही हत्या (Photo: Representation image)
उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक दिल दहला देने वाली और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. रिश्तों को तार‑तार कर देने वाली इस वारदात में एक चचेरे भाई ने अपनी ही 19 वर्षीय बहन के साथ दुष्कर्म किया. जब बहन प्रेग्नेंट हुई तो उसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया. लेकिन इंसानियत तब और ज्यादा शर्मसार हो गई जब उस मासूम की कुछ ही देर बाद मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, पीड़िता के परिजनों ने लोकलाज के डर से नवजात को कथित रूप से मार डाला. शव को छुपाने के लिए उसे एक तालाब में फेंक दिया गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के सिर पर चोट का निशान मिला है. पुलिस ने गांव की चौकीदार के तहरीर पर पीड़िता लड़की की मां और भाई पर मुकदमा दर्ज किया है.

मां-बाप ने प्रेग्नेंसी को बताया ट्यूमर 

घटना सराय अकिल थाना क्षेत्र के एक गांव की है. यहां की 19 वर्षीय की एक युवती को उसके ही चचेरे भाई ने अपनी हवस का शिकार बना डाला. महीनों तक चली इस क्रूरता का अंजाम तब सामने आया, जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई. लेकिन परिवार ने इसे छिपाने की हर कोशिश किया. जानकारी के मुताबिक पीड़िता के मां-बाप ने पेट की सूजन को ट्यूमर बताया और लड़की को डॉक्टर के पास ले जाने से भी परहेज किया. 16 अक्टूबर का वो काला दिन भी आया, जब घर में ही अचानक प्रसव हो गया, और एक नवजात बच्चे ने जन्म लिया. बताया जा रहा है कुछ देर बाद बच्चे की मौत हो गई. यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई और परिवार में हड़कंप मच गया. पीड़िता के भाई को जैसे ही भनक लगी उन्होंने सराय अकिल थाना में पहुंचकर चचेरे भाई के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

तालाब में तैरता मिला नवजात शिशु का शव

जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि गांव के तालाब में एक नवजात शिशु का शव तैर रहा है मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव बरामद किया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा दिया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सबको सन्न कर दिया, रिपोर्ट में नवजात शिशु के सिर पर चोट की पुष्टि हुई. जिससे यह प्रतीत होता है कि उसको पटक कर मर दिया गया है.

गांव के चौकीदार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि पीड़िता की मां और उसके भाई पर इस निर्दयी कांड को अंजाम देने का आरोप है. यह भी बताया गया कि इज्जत बचाने के नाम पर नवजात शिशु की जान ले ली गई. पुलिस ने चौकीदार के तहरीर पर पीड़िता की मां और भाई के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है.

चाचा के बेटे ने किया था रेप

डीएसपी चायल अभिषेक सिंह ने बताया कि सराय अकिल थाना क्षेत्र रहने वाले एक व्यक्ति ने थाना में सूचना दी कि उनकी एक बहन है जो 19 वर्ष की है.  उसके साथ चाचा के लड़के के द्वारा गलत काम किया गया था जिससे वह प्रेग्नेंट हो गई थी. इसके बाद उनकी बहन ने एक शिशु को जन्म दिया था. जन्म के कुछ घंटे बाद ही बच्चे की मौत हो गई थी. इस सूचना पर तत्काल थाना में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था.

इसी दौरान सराय अकिल को सूचना मिली कि पीड़िता के घर वालों ने लोक लाज के डर से  नवजात शिशु को पाटक करके मार दिया जिससे उस़की मृत्यु हो गई थी प्राप्त सूचना पर जो नवजात शिशु है एक तालाब में फेंक दिया था उसे बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया इस मामले में गहनता से जांच की ज रही है.

