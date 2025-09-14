UP में मानवता शर्मसार! नगर पालिका ने नहीं दिया शव वाहन... कूड़ा गाड़ी से डेडबॉडी ले गए परिजन

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में बाइक से शव ले जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था. इसी बीच नगर पालिका परिषद भरवारी में कूड़ा गाड़ी से शव श्मशान ले जाने की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. फोटो-वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है. वहीं मामले में एडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

दरअसल, ये पूरा मामला नगर पालिका परिषद भरवारी के वार्ड-7 का है. जहां नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारी शुभम मिश्रा की माता का आकस्मिक निधन हो गया. निधन के उपरांत जब नगर पालिका में शव वाहन के लिए कहा तो बताया गया कि शव वाहन कहीं गए हुए हैं. इसके बाद नगर पालिका ने शव को घर से श्मशान ले जाने के लिए नगर पालिका की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी को ही भेज दिया.

महिला के शव के साथ कूड़ा गाड़ी में बैठे परिजन. (Photo: Akhilesh Kumar/ITG)

कूड़ा गाड़ी में शव ले जाने का वीडियो-फोटो वायरल

जिसके बाद कूड़ा गाड़ी में शव को रखकर परिजन संदीपन घाट स्थित श्मशान घाट ले गए. वहीं, शव को कूड़ा गाड़ी में ले जाते समय किसी ने फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. जैसे ही सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुई तो लोग तरह-तरह की बातें करने लगे.

इस सम्बन्ध में हिंदू रक्षा समिति के जिला संयोजक वेद प्रकाश पांडे ने कहा कि यह बहुत ही गलत कार्य है. नगर पालिका भरवारी के ईओ और अन्य लोग पूरी तरह से भ्रष्ट और अमानवीय हो गए हैं. जो एक महिला के शव को कूड़ा गाड़ी से श्मशान के लिए भेजा है. इस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.

ईओ राम सिंह ने बताया कि हमारे यहां दो शव वाहन हैं. कूड़ा गाड़ी भेजने की जानकारी उन्हें नहीं है. उन्होंने कहा कि शुभम मिश्रा हमारे यहां कर्मचारी है. कूड़ा गाड़ी से शव को ले जाना उसका खुद का निर्णय था. इसमें नगर पालिका प्रशासन, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई लापरवाही नहीं की गई है.

ADM ने दिया जांच का आदेश

मामले में ADM वित्त एवं राजस्व शालिनी प्रभाकर से भी बात की गई. इस पर उन्होंने बताया कि यह गलत है. इस संबंध में वह ईओ से बात करेंगी और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

