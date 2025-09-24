scorecardresearch
 

कानपुर में पत्नी कुतर गई आधा कान..., लव मैरिज और तलाक के केस के बीच थाने पहुंचा खून से लथपथ पति

कानपुर के अनवरगंज में पति-पत्नी के विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. पानी भरने को लेकर झगड़े के दौरान पत्नी ने पति अमित सोनकर को पीटा और गुस्से में उसका आधा कान दांतों से काट लिया. खून से लथपथ अमित थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मेडिकल कराया. दंपति के बीच तलाक का मामला पहले से अदालत में चल रहा है.

कानपुर में पत्नी कुतर गई आधा कान, थाने पहुंचा पति (Photo: ITG)
पति-पत्नी में विवाद होना आम बात है लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में इस विवाद ने ऐसा रूप लिया की पत्नी ने क्रोध में कुछ भयानक कर डाला. उसने पति का कान दांतों से किसी चूहे की तरह चबा लिया. इस दौरान पत्नी ने पति को जमकर पीटा भी. पति ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने उसका मेडिकल करा कर जांच शुरू कर दी है.

कानपुर के अनवरगंज इलाके में रहने वाले पीड़ित अमित सोनकर का एक लड़की से लव अफेयर चलता था. लड़की भी उनके पड़ोस में ही रहती थी. दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ा कि 8 साल पहले उन्होंने शादी कर ली. शादी के बाद दोनों राजी खुशी रहने लगे लेकिन फिर पति-पत्नी में विवाद होने लगा. इसके बाद अमित ने तलाक का मुकदमा दायर कर दिया था. दोनों के बीच तलाक का मुकदमा चल रहा था. इसी दौरान मंगलवार को पानी भरने को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया.

ये विवाद इतना बढ़ा की पत्नी ने अमित को जमकर पीट दिया. इतना ही नहीं अमित ने उससे बचाव करने की कोशिश की तो उसने गुस्से में आकर अपने दांतों से उसका कान ही काट लिया.  पत्नी ने ऐसा काटा की पति का आधा कान कटकर उसके मुंह में आ गया. अमित का पूरा चेहरा खून से लाल हो गया. वह इसी हालत में थाने गया जहां पुलिस ने उसकी रिपोर्ट लिखकर उसका मेडिकल कराया.

एडीसीपी सेंट्रल महेश कुमार का कहना है कि पति पत्नी के बीच तलाक का मुकदमा चल रहा था. उसी में विवाद हुआ. दिन में दोनों में मारपीट हुई. पति ने पत्नी के खिलाफ अपना कान काटने की रिपोर्ट दर्ज कराई है. मामले की जांच की जा रही है.
 

