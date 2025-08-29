कानपुर में गूगल मैप टीम को चोर समझकर ग्रामीणों ने घेरा... कैमरे वाली कार देख समझा- रेकी करने आए हैं

यूपी में कानपुर के ग्रामीण इलाके से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां गूगल मैप की टीम को चोर समझकर गांव वालों ने घेर लिया और उनके साथ मारपीट तक कर दी. इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया.

दरअसल, गूगल मैप की टीम साढ़ थाना क्षेत्र में बिना स्थानीय प्रशासन या पुलिस को जानकारी दिए गांव की गलियों का सर्वे कर रही थी. टीम की गाड़ी पर लगे मूविंग कैमरे को देखकर ग्रामीणों को शक हुआ कि यह लोग दिन में इलाके की रेकी कर रहे हैं. हाल के दिनों में गांव में चोरी की कई वारदातें हुई थीं, जिससे लोग पहले से ही सतर्क थे.

जैसे ही गाड़ी गांव में दाखिल हुई, ग्रामीणों ने उसे रोक लिया और टीम को घेर लिया. कुछ लोगों ने मारपीट भी कर दी. देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई और मामला पुलिस तक पहुंच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गूगल मैप टीम व ग्रामीणों को थाने ले आई.

गूगल टीम के इंचार्ज संदीप ने पुलिस को बताया कि यह सब गलतफहमी के चलते हुआ. उनके पास सर्वे करने के लिए सेंट्रल और स्टेट दोनों स्तर पर परमिट मौजूद है, लेकिन ग्रामीणों ने कागजात देखने से पहले ही हमला कर दिया. उन्होंने यह भी कहा कि अगर ग्रामीण उनसे पहले बात कर लेते तो स्थिति बिगड़ती नहीं.

एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया कि गूगल मैप टीम बिना पूर्व सूचना दिए गांव में सर्वे कर रही थी. गांव वालों को शक हुआ और उन्होंने टीम को रोक लिया. हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर मामला शांत कराया. गूगल टीम ने किसी भी तरह की लिखित शिकायत दर्ज कराने से इनकार किया और घटना को गलतफहमी बताया.

पुलिस ने गूगल टीम को यह सलाह दी है कि भविष्य में अगर उन्हें किसी गांव में सर्वे करना हो तो पहले से स्थानीय पुलिस और ग्राम प्रधान को सूचना अवश्य दें. वहीं ग्रामीणों को भी भरोसा दिलाया गया है कि पुलिस उनकी सुरक्षा को लेकर सतर्क है.

