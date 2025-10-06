कानपुर देहात: पानी को लेकर हुआ विवाद, समस्या सुलझाने पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों पर किया लाठीचार्ज

कानपुर देहात के कुसरजापुर गांव में रविवार को मामूली पानी के विवाद ने उग्र रूप ले लिया. ग्रामीणों ने पानी की समस्या की पुलिस को सूचना दी थी. जिसके बाद मौके पर पहुंची भोगनीपुर पुलिस ने हालात संभालने के बजाय ग्रामीणों पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी. ग्रामीणों का आरोप है कि इंस्पेक्टर भोगनीपुर के निर्देश पर पुलिस ने निर्दोष लोगों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया. पुलिस की लाठीचार्ज से 2 युवक घायल हुए है.

सूचना मिलते ही सीओ भोगनीपुर कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू पाया. ग्रामीणों ने सीओ से शिकायत की कि पुलिस ने बिना वजह बल प्रयोग किया है. वहीं, सीओ भोगनीपुर ने खुद गांव का भ्रमण कर स्थिति का जायज़ा लिया और घंटों की मशक्कत के बाद ग्रामीणों को शांत कराया.

फिलहाल गांव में पुलिस के इस रवैया को लेकर आक्रोश है. पुलिस की लाठी से घायल हुए सतीश कुमार ने बताया कि हम तो सिर्फ पानी के लिए बात कर रहे थे, तभी पुलिस ने दरोगा के कहने पर लाठीचार्ज कर दिया.



वहीं पीड़ित की पत्नी रेनू देवी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस मेरे पति और देवर पर लाठियां भांज रही थी. साथ ही पुलिस दोनों को उठाकर गाड़ी में डालने की बात भी कर रही थी. फिलहाल कानपुर देहात अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडेय ने पूरे मामले पर अनुशासनात्मक और विधिक कार्यवाही करने की बात कही है.

