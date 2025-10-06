scorecardresearch
 

'मार-मार के बेहोश कर दूंगा...,' कानपुर में पुलिसवालों की बर्बरता, छात्र को बुरी तरह पीटा- Video

कानपुर के एक पुलिसवाले का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें पुलिसवाला छात्र से गाली-गलौज कर रहा है और पीट-पीट कर बेहोश करने की धमकी दे रहा है. साथ ही पुलिस वाला यह भी कह रहा है कि मुझे किसी का डर नहीं है.

पुलिसवाले ने स्टूडेंट को बुरी तरह पीटा. (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के कानपुर में छात्र से पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी छात्र को गालियां दे रहा है और बुरी तरह पीट रहा है. साथ ही पुलिस वाला छात्र को मार-मारकर बेहोश करने की भी धमकी दे रहा है. पूरा मामला किदवई नगर थाना क्षेत्र के किदवई नगर चौकी का बताया जा रहा है.

चौकी प्रभारी है धमकी देने वाली पुलिसकर्मी

जानकारी के अनुसार किदवई नगर चौकी प्रभारी अमित विक्रम त्रिपाठी ने ओवर स्पीड जा रहे बाइक सवार छात्रों को रोका और बाइक को कब्जे में ले लिया. इस पर छात्रों ने चौकी प्रभारी से गाड़ी को कब्जे में लेने को लेकर सवाल कर लिया. जिस पर चौकी प्रभारी और एक सिपाही ने एक छात्र को पीट दिया.

यह भी पढ़ें: गोरखपुर में दारोगा की दबंगई, दुर्गा पंडाल तोड़ने के बाद अध्यक्ष को जड़ा थप्पड़- Video

वीडियो में देखा जा रहा है कि चौकी प्रभारी ने छात्र को लात-घूंसों से भी पीटा और धमकी दी कि मार-मारकर बेहोश कर देंगे. छात्रों का कहना है कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की थी, लेकिन इसके बावजूद अपमानित किया गया व पीटा गया. चौकी प्रभारी ने कहा, “मैं किसी से नहीं डरता.”

डीसीपी ने दिए जांच के आदेश

डीसीपी साउथ ने बताया ने कि यह मामला 5 अक्टूबर का है. वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपी पुलिस वाले को लाइन हाजिर कर दिया गया है. बुरे मामले की जांच एसीपी बाबू पुरवा को सौंप दी गई है. जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

