'मार-मार के बेहोश कर दूंगा...,' कानपुर में पुलिसवालों की बर्बरता, छात्र को बुरी तरह पीटा- Video

उत्तर प्रदेश के कानपुर में छात्र से पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी छात्र को गालियां दे रहा है और बुरी तरह पीट रहा है. साथ ही पुलिस वाला छात्र को मार-मारकर बेहोश करने की भी धमकी दे रहा है. पूरा मामला किदवई नगर थाना क्षेत्र के किदवई नगर चौकी का बताया जा रहा है.

चौकी प्रभारी है धमकी देने वाली पुलिसकर्मी

जानकारी के अनुसार किदवई नगर चौकी प्रभारी अमित विक्रम त्रिपाठी ने ओवर स्पीड जा रहे बाइक सवार छात्रों को रोका और बाइक को कब्जे में ले लिया. इस पर छात्रों ने चौकी प्रभारी से गाड़ी को कब्जे में लेने को लेकर सवाल कर लिया. जिस पर चौकी प्रभारी और एक सिपाही ने एक छात्र को पीट दिया.

वीडियो में देखा जा रहा है कि चौकी प्रभारी ने छात्र को लात-घूंसों से भी पीटा और धमकी दी कि मार-मारकर बेहोश कर देंगे. छात्रों का कहना है कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की थी, लेकिन इसके बावजूद अपमानित किया गया व पीटा गया. चौकी प्रभारी ने कहा, “मैं किसी से नहीं डरता.”

डीसीपी ने दिए जांच के आदेश

डीसीपी साउथ ने बताया ने कि यह मामला 5 अक्टूबर का है. वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपी पुलिस वाले को लाइन हाजिर कर दिया गया है. बुरे मामले की जांच एसीपी बाबू पुरवा को सौंप दी गई है. जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

