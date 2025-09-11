scorecardresearch
 

UP: बच्चों से भरी स्कूल बस बाइक को टक्कर मार नहर में पलटी, पिता-बेटे की मौके पर मौत

कानपुर के साढ़ इलाके में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया. मिथिलेश सिंह शिक्षण संस्थान की बच्चों से भरी बस बाइक सवार को टक्कर मारकर नहर में पलट गई. हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्र की मौत हो गई जबकि बस में सवार 40 बच्चों में से 6 को हल्की चोटें आई हैं. स्थानीय लोगों की सूझबूझ से सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. पुलिस ने बस को नहर से निकालकर जांच शुरू कर दी है.

बाइक और बस की टक्कर में दो की मौत (Photo: Screengrab)
यूपी के कानपुर में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. साढ़ इलाके में मिथिलेश सिंह शिक्षण संस्थान की स्कूल बस, जिसमें 40 बच्चे सवार थे उससे बाइक की टक्कर हो गई जिससे बाद बस अनियंत्रित हो गई और नहर में पलट गई. इस हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बस में सवार बच्चों को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया.

सुबह स्कूल जाते वक्त हुआ हादसा

घटना के समय सुबह करीब 8:30 बजे स्कूल बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी. बस जैसे ही नहर के किनारे सड़क से गुजर रही थी, तभी सामने से आ रहे बाइक सवार को बस ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी. इस दौरान बस में हड़कंप मच गया और बच्चे चीखने-चिल्लाने लगे.

हादसे के तुरंत बाद नहर के आसपास के ग्रामीण और बच्चे के परिजन मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने बिना देर किए बच्चों को बस के अंदर से निकालने का काम शुरू किया. चश्मदीदों के मुताबिक नहर में पानी भरने से हालात और गंभीर हो सकते थे लेकिन समय रहते बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया.

बाइक सवार पिता-बेटे की हुई मौत

Advertisement

बस की टक्कर से बाइक सवार मुन्ना निगम और उनका बेटा राजू निगम की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की खबर मिलते ही उनके परिजन भी मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं बस में सवार 6 बच्चों को हल्की चोटें आईं जिनका मौके पर ही इलाज कराकर उन्हें घर भेज दिया गया.

तेज रफ्तार की वजह से हादसा

स्थानीय लोगों का कहना है कि बस तेज रफ्तार में थी, जिससे यह हादसा हुआ. हालांकि पुलिस का कहना है कि वास्तविक कारण जांच के बाद ही सामने आएगा. बस को नहर से बाहर निकाल लिया गया है और ड्राइवर और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. इस हादसे ने इलाके में अफरा-तफरी मचा दी और अभिभावकों में रोष और चिंता का माहौल पैदा कर दिया.

 

