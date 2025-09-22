कानपुर: उड़ान से पहले विमान में दिखा चूहा, मचा हड़कंप, 3 घंटे एयरपोर्ट पर ही बैठे रहे यात्री

कानपुर से दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट रविवार को उस समय चर्चा में आ गई, जब विमान के केबिन में अचानक चूहा देखे जाने की खबर सामने आई. सूत्रों के अनुसार फ्लाइट दोपहर 2:10 बजे दिल्ली से कानपुर पहुंची थी और 2:50 बजे उसे दोबारा दिल्ली के लिए उड़ान भरनी थी. लेकिन टेक-ऑफ से कुछ ही मिनट पहले यात्रियों की नजर केबिन में घूमते एक चूहे पर पड़ गई.

जैसे ही यह बात सामने आई, विमान को तुरंत रोका गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया. जिसके बाद एयरलाइन के तकनीकी विशेषज्ञों और ग्राउंड स्टाफ ने मिलकर पूरे विमान की गहन तलाशी शुरू की. ताकि उड़ान के दौरान किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सके.

चूहे को निकालने के बाद ही विमान ने भरा उड़ान

यात्रियों को एयरपोर्ट लाउंज में बैठाया गया. इस दौरान कुछ यात्रियों ने देरी को लेकर हल्का असंतोष जताया. लेकिन अधिकतर ने इसे सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी कदम माना.

कानपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर संजय कुमार ने आजतक को बताया कि एक पैसेंजर की कम्प्लेंट आई थी कि फ्लाइट में चूहा है. जिसके बाद पूरे विमान की तलाशी ली गई. इस दौरान चूहे को निकाला गया. इसकी वजह से फ्लाइट तीन घंटे देरी से उड़ी. विमान तभी रवाना किया गया, जब पूरी तरह जांच हुई और फ्लाइट को सुरक्षित घोषित कर दिया गया.



