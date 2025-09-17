फ्लाइट का खाना नहीं पसंद आया तो यात्री ने बनाया ताजा पास्ता, वीडियो देख दंग रह गए लोग

फ्लाइट में आमतौर पर यात्री या तो खाना खाकर सो जाते हैं या फिर मूवी देखते हैं. लेकिन एक महिला यात्री ने ऐसा काम कर दिखाया कि जिसे देख लोग काफी हैरान हो रहे हैं. महिला ने उड़ान के दौरान अपनी सीट पर बैठकर ताजा पास्ता बना डाला और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. बस फिर क्या था- कुछ लोगों ने इसे क्रिएटिव बताया तो कुछ ने इसे खतरनाक और अनुचित ठहराया.

30,000 फीट की ऊंचाई पर महिला बना रही पास्ता

वायरल हो रहे इस वीडियो में पास्ता लवर केटी ब्रूक्स को 30,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे-बैठे ग्नोची बनाते हुए देख सकते हैं. वीडियो पर उन्होंने लिखा – "POV: आपको हवाई जहाज का खाना पसंद नहीं, इसलिए खुद बना लेते हैं. कैप्शन में उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा – "कोई और भी ऐसा करता है?" वीडियो में आप देख सकते हैं कि ब्रूक्स एक कटोरे में आटा और पानी मिलाकर आटा गूंधती हैं. फिर उस आटे को लंबी पट्टियों में बेलती हैं और छोटे टुकड़ों में काटकर ग्नोची बोर्ड से पास्ता का आकार देती हैं. आखिरी शॉट में वह प्लेट में परोसा हुआ अपना ताजा पास्ता दिखाती हैं.



कौन हैं ब्रूक्स?

केटी ब्रूक्स सैन डिएगो में रहती हैं और वहां पास्ता बनाने की क्लास और वर्कशॉप चलाती हैं.

इंटरनेट पर वीडियो हो रहा वायरल

वीडियो को अब तक 81 लाख से ज्यादा व्यूज और हजारों कमेंट्स मिल चुके हैं. कुछ लोगों ने कहा कि यह मजेदार और क्रिएटिव है, जबकि कईयों ने इसे दूसरे यात्रियों के लिए परेशानी बताया. एक यूजर ने लिखा –"मैं गेहूं एलर्जी वाले बच्चे की मां हूं. ऐसे काम हवाई जहाज में ये नहीं करने चाहिए जहां सभी एक छोटे से स्पेस में बंद होते हैं और अस्पताल बहुत दूर होता है."

दूसरे ने लिखा – "अगर कोई भारतीय ऐसा करता तो कमेंट सेक्शन में तूफान आ जाता. ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं!" तीसरे यूज़र बोले –"कुछ लोग सिर्फ व्यूज के लिए ऐसा करते हैं, कुछ लोग यह दिखाने के लिए कि यह कितना आसान है. चौथे यूजर ने मजाक उड़ाया –"TSA (एयरपोर्ट सिक्योरिटी) ने मुझे ढक्कन वाला छोटा सा जार ले जाने नहीं दिया. बोले कि ढक्कन नुकीली चीज है. फिर आपको धातु वाला कटर और टूल्स कैसे ले जाने दिया?!"

