बर्ड हिट की वजह से एअर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, 103 यात्री सुरक्षित, हैदराबाद जा रहा था विमान

विशाखापट्टनम से हैदराबाद जा रही एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को गुरुवार को आपात स्थिति में वापस विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा. विमान के इंजन में समस्या आने के बाद पायलट ने तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग का अनुरोध किया.

एयरपोर्ट निदेशक एस. राजा रेड्डी ने बताया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट संख्या IX 2658 में कुल 103 यात्री सवार थे. विमान ने दोपहर 2 बजकर 38 मिनट पर उड़ान भरी थी लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद इंजन में समस्या की सूचना मिली. पायलट ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उड़ान रोक दी और विमान को वापस विशाखापट्टनम ले आए.

एअर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग

करीब 3 बजे विमान सुरक्षित उतारा गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. एयरलाइन की ओर से यात्रियों के लिए वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था की जा रही है ताकि उन्हें हैदराबाद भेजा जा सके. अधिकारियों का मानना है कि उड़ान के दौरान विमान के इंजन में समस्या का कारण बर्ड हिट हो सकता है.

फ्लाइट में 103 यात्री थे सवार

उड़ान ने कुल मिलाकर करीब 10 नौटिकल मील की दूरी तय की थी. घटना के बाद एयरपोर्ट प्रशासन और तकनीकी टीम ने विमान की जांच शुरू कर दी है.इस घटना के बाद एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया गया और सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया. यात्रियों ने राहत की सांस ली कि समय रहते विमान को सुरक्षित लैंड करा लिया गया.

