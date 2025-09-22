गर्लफ्रेंड को मारा, लाश के साथ ली सेल्फी और सूटकेस में भरकर यमुना में फेंका... कानपुर के हत्यारे बॉयफ्रेंड की कहानी

कानपुर पुलिस ने सोमवार को बताया कि उन्होंने 20 वर्षीय युवती के लापता होने की गुत्थी सुलझा ली है. गिरफ्तार किए गए उसके बॉयफ्रेंड और उसके साथी ने खुलासा किया कि उन्होंने युवती के शव को सूटकेस में भरकर यमुना नदी में फेंक दिया था.

क्यों की हत्या?

पुलिस के अनुसार, फतेहपुर निवासी सूरज कुमार उत्तम (20) ने 21 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड आकांक्षा उर्फ माही की गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या का कारण यह था कि आकांक्षा ने सूरज से उसके दूसरी महिला के साथ संबंधों को लेकर सवाल किया था. बताया जा रहा है कि दूसरी गर्लफ्रेंड ने सूरज पर पहला रिलेशनशिप खत्म करने का दबाव बनाया था.

लाश के साथ ली सेल्फी

एडीसीपी (साउथ) योगेश कुमार ने बताया कि आकांक्षा, कानपुर देहात के सुजनीपुर की रहने वाली थी और हमीरपुर रोड पर एक खाने की दुकान में काम करती थी. वह हनुमंत विहार में किराए के मकान में रहती थी, जहां सूरज अक्सर आता-जाता था.

हत्या के बाद सूरज ने लाश के साथ सेल्फी ली और अपने दोस्त आशीष कुमार (21) निवासी जफराबाद को बुलाया. दोनों ने मिलकर शव को सूटकेस में भरकर चिल्ला पुल से यमुना में फेंक दिया.

ट्रेन में छोड़ दिया फोन

पुलिस ने बताया कि सूरज ने आकांक्षा का मोबाइल फोन कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर ट्रेन में छोड़ दिया ताकि उसकी लोकेशन को लेकर पुलिस को गुमराह किया जा सके. उसने उसके कमरे से उसका सामान भी साफ कर दिया और यह झूठ बोला कि आकांक्षा ने उसे सामान ले जाने के लिए कहा था.

मां को हुआ शक

22 जुलाई को पीड़िता की मां विजयश्री ने शिकायत दर्ज कराई थी, जब उन्हें बेटी के नंबर से संदिग्ध जवाब मिलने लगे. शुरू में पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया, लेकिन कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की जांच में सूरज पर शक गहराया.

एसीपी (साउथ) दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि कॉल रिकॉर्ड के विश्लेषण से आकांक्षा उर्फ माही की हत्या का राज खुल गया. आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया है. पुलिस टीमों को कौशांबी, प्रयागराज और बांदा में शव की तलाश और बरामदगी के लिए भेजा गया है.

