कानपुर में अवैध पटाखों का जखीरा बरामद, पुलिस ने 60 क्विंटल किए जब्त, FIR दर्ज

कानपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तलाशी अभियान के दौरान एक गोदाम से लगभग 60 क्विंटल अवैध पटाखे बरामद किए. मौके से लगभग 150 कार्टन प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए गए. अधिकारियों के अनुसार, गोदाम के मालिक के पास पटाखों के भंडारण या व्यापार का वैध लाइसेंस नहीं था और वह फ़िलहाल फरार है. फिलहाल, पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और अवैध स्टॉक के स्रोत की जांच कर रही है.

वहीं, मूलगंज थाने में हुए पटाखा विस्फोट के मामले में FIR दर्ज की है. पुलिस ने अवैध पटाखा रखने वाले दुकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोपी मालिक का नाम अब्दुल है जिसपर मूलगंज थाने में स्थानीय चौकी इंचार्ज ने FIR दर्ज करवाई है.

आपको बता दें कि कानपुर के मेस्टन रोड पर बीते बुधवार को हुए धमाके बाद पुलिस ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है. दो गोदाम सील किए गए और 18 दुकानों की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि पटाखों का अवैध स्टॉक किनके पास था और किसके संरक्षण में रखा गया था.

गौरतलब है कि धमाके के वक्त आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि ब्लास्ट इतना जोरदार था कि उसकी आवाज सुनकर लोग ठिठक गए. मौके पर मौजूद एक लड़की ने कहा, विस्फोट के बाद चारों तरफ भगदड़ मच गई. लोग डर से बाहर निकलते हुए अपने खरीदे हुए सामान को वहीं छोड़ गए. कई लोग घायल हुए और झुलस गए.

इस बीच जांच में पता चला कि धमाका स्कूटी में नहीं हुआ था, बल्कि दुकान के भीतर रखे 1 क्विंटल से अधिक अवैध पटाखों के स्टॉक में अचानक विस्फोट हुआ था. जिससे दुकान के बाहर खड़ी स्कूटी और आसपास की चीजें क्षतिग्रस्त हो गईं.

पुलिस ने अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया है और आरोपी तारिक की तलाश जारी है. चोरी की स्कूटी और अन्य संदिग्ध वस्तुओं के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. इसके अलावा, विस्फोट में शामिल 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और CO को हट दिया गया है.

