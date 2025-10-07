पैसे चुरा लेता था पोता, इसलिए दादा ने कर दी हत्या... झांसी में 8 वर्षीय बच्चे के मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा

झांसी में एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने अपने 8 वर्षीय पोते की गला घोंटकर हत्या कर दी. जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. एक एजेंसी के मुताबिक पुलिस पूछताछ में व्यक्ति ने बताया कि उसका पोता कभी-कभी पैसे चुरा लेता था. पुलिस के अनुसार सरमन (50) अपनी बहू चंद्रमुखी को घर से बाहर निकालना चाहता था. क्योंकि वह अक्सर उसकी पत्नी शांति देवी से झगड़ा करती थी.

स्थानीय लहचूरा थाना प्रभारी सरिता मिश्रा ने बताया कि 4 अक्टूबर की शाम को चकरा गांव के राजेंद्र ने पुलिस को सूचना दी कि उसका 8 वर्षीय बेटा मुकेश दोपहर 1 बजे से लापता है. गुमशुदगी की रिपोर्ट पर बच्चे की तलाशी शुरू की गई है. बाद में उसी रात, मुकेश का शव उसके घर के अंदर एक भूसे के ढेर से बरामद किया गया. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि बच्चे की गला घोंटकर हत्या की गई थी.

हत्या के बाद भूसे में छिपा दिया था शव

जांच के दौरान बच्चे के दादा पर पुलिस को शक हुआ. पुलिस ने कहा कि पूछताछ के दौरान उसने लड़के की हत्या करना कबूल कर लिया. सरमन ने पुलिस को बताया कि वह मुकेश को डांट रहा था और गुस्से में आकर उसने उसका गला घोंट दिया और बाद में पकड़े जाने से बचने के लिए शव को भूसे में छिपा दिया.

पुलिस ने बताया कि सरमन को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) और धारा 238 (किसी अपराधी को सजा से बचाने के लिए सबूत मिटाना या झूठी जानकारी देना) के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

