लव ट्रायंगल में काजल किन्नर की हत्या? अभी भी इंस्टाग्राम पर अपडेट हो रहे स्टेटस, पूर्व प्रेमी की तलाश में पुलिस

कानपुर के हनुमंत विहार इलाके में किन्नर काजल और उसके गोद लिए भाई देवा की हत्या का राज अभी तक सुलझा नहीं है. पुलिस को शक है कि वारदात के पीछे प्रेम संबंधों में टकराव या आपसी दुश्मनी हो सकती है. मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

आखिरी बार काजल को 4 अगस्त की शाम घर के बाहर सब्जी लेते देखा गया था. वह करीब 8:15 बजे बाहर निकली थी. संयोग से उसी दिन पड़ोसी के घर रुद्राभिषेक हो रहा था और उनका दरवाजा खुला था, जिससे कैमरे की नजर बाधित हुई और यह पता नहीं चल सका कि उस समय काजल के साथ घर में और कौन दाखिल हुआ. यही सवाल जांच का सबसे बड़ा सिरा है. वहीं, पोस्टमार्टम में काजल की मौत का कारण स्पष्ट न होने पर बिसरा सुरक्षित कर लिया गया है, जबकि देवा के गला घोंटने से मारे जाने की पुष्टि हुई है.

मूल रूप से मैनपुरी जिले के किशनी थाना क्षेत्र के धरमंगदपुर गांव की 25 वर्षीय काजल करीब एक महीने पहले योगेंद्र विहार आकर रहने लगी थी. उसके माता-पिता और बहन गांव में ही रहते हैं. वह देवा के साथ सेवानिवृत्त फौजी अभिमन्यु सिंह के मकान में रह रही थी, जो उसके गुरु शिवानीप की मदद से किराए पर मिला था. 4 अगस्त की शाम 6:34 बजे उसने आखिरी बार अपनी मां और बहन से फोन पर बात की थी, इसके बाद दोनों के फोन बंद हो गए.

Advertisement

शनिवार शाम, मां गुड्डी देवी ने स्थानीय किन्नर देविका से संपर्क किया और खुद भी मैनपुरी से रवाना हो गईं. इससे पहले देविका, मकान मालिक के रिश्तेदार पप्पू के साथ घर पहुंची. दूसरी चाबी से मेन गेट खोला गया तो काजल का कमरा अंदर से बंद मिला. दरवाजा तोड़ने पर देवा का शव फर्श पर और काजल का शव बेड के अंदर छिपा मिला. कमरे में तेज बदबू फैल चुकी थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

यह भी पढ़ें: UP: अस्पताल में किन्नरों का तांडव! अर्धनग्न होकर मेडिकल स्टाफ से की मारपीट, सायरन बजा तो मची भगदड़

मां गुड्डी ने आलोक उर्फ गोलू, आकाश और हेमराज उर्फ अजय पर संदेह जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया है. आलोक, जो इस समय पुणे में है, पहले काजल का प्रेमी था, जबकि हाल में आकाश के साथ उसकी नजदीकी थी. आकाश उसके साथ ही रहता था और मकान की चाबी भी उसके पास थी. कुछ दिन पहले दोनों ने नौबस्ता में एक प्लॉट खरीदने के लिए 5 लाख रुपये अग्रिम दिए थे. हेमराज पहले देविका से संबंध में था, लेकिन पत्नी के विरोध के बाद रिश्ता टूट गया और फिर वह काजल के करीब आ गया. इस वजह से देविका और हेमराज में मतभेद भी हो गए. फिलहाल, आकाश और हेमराज फरार हैं, जबकि आलोक पुणे में मौजूद है.

Advertisement

घर वालों ने आरोप लगाया है कि काजल के इंस्टाग्राम अकाउंट से रोज नया स्टेटस डाला जा रहा है. आशंका है कि यह काम उसकी हत्या का आरोपी ही कर रहा है. मामले में डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग की ओर इशारा करता है और सबसे ज्यादा शक आकाश पर है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और जल्द ही सच सामने लाने का दावा किया जा रहा है.

---- समाप्त ----