कानपुर: आधी रात को पार्टी से लौटी तो गंदी बात कहने लगे पड़ोसी, फिर लड़की ने जो किया वो सोचने पर मजबूर कर देगा

कानपुर के रायपुरवाले इलाके के तेजाब कैंपस स्थित एक फ्लैट परिसर में शुक्रवार रात को हुई घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी. बताया गया है कि एक लड़की बर्थडे पार्टी से लौट कर अपने फ्लैट पहुंची, तभी कुछ पड़ोसी युवकों के साथ धक्का-मुक्की और विवाद हुआ. बाद में लड़की ने सोशल मीडिया पर खुद का एक वीडियो पोस्ट कर आरोप लगाया कि पड़ोसियों ने उसे गाली दी और मारपीट की. तनाव बढ़ने पर उसने दवाई खा ली और बेहोश हो गई.

सोशल मीडिया पर आरोप और वीडियो

मामले की जानकारी में आया है कि लड़की ने घटना का एक वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर कर आरोप लगाया कि कुछ युवकों ने उसके फ्लैट पर आकर उसे गाली दी और अपमानजनक शब्द बोले. वीडियो में उसने बताया कि उसे और उसके साथियों को पीटा गया, जिसके बाद वह परेशान होकर आत्महत्या जैसा कदम उठाने जा रही है और फिर दवा निगल ली.

साथी और पुलिस को सूचना, अस्पताल में भर्ती

लड़की के साथियों ने उसे बेहोश पाया और तुरंत पुलिस व आपातकालीन सेवा को सूचित किया. पुलिस और एम्बुलेंस के आने पर लड़की को हैलट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है और उसे प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है.

पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट, विवाद को बताया 'दो पक्षों का झगड़ा'

रायपुरवाले थाने की पुलिस ने इस घटना को लेकर शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक शिकायत के आधार पर यह घटना दो पक्षों के बीच विवाद और झगड़े के रूप में दर्ज की गई है और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

पड़ोसियों और युवकों से पूछताछ जारी

थाना प्रभारी ने कहा कि लड़की के आरोपों और वीडियो की जांच की जा रही है. जिन युवकों के नाम सामने आए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है. इलाके के सीसीटीवी फुटेज और फ्लैट के आसपास मौजूद लोगों के बयान भी लिए जा रहे हैं ताकि घटना की सटीक पार्श्वभूमि सामने आ सके.

आगे की कार्रवाई का इंतजार

पुलिस ने कहा है कि किसी भी तरह की आपराधिक साजिश साबित होने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अस्पताल में भर्ती लड़की के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है और उसके साथियों व परिवार से भी समन्वित बातचीत की जा रही है.

